TV 2 med helomvending: Trakk oppsigelser etter stevning

To TV 2-ansatte berget jobbene sine etter å ha varslet at de ville ta sine oppsigelsessaker til retten.

Tidligere denne måneden leverte en ansatt ved TV 2s promoavdeling en stevning mot mediehuset for usaklig oppsigelse. Samtidig varslet en annen ansatt at vedkommende ville gjøre det samme, dersom kanalen ikke trakk tilbake sin oppsigelse.

Etter at de ansatte varslet rettslige skritt i saken, har mediehuset gjort en helomvending. Begge er nå innplassert i kanalen, og de slipper dermed å ta sine saker til retten.



Det bekrefter klubbleder Henrikke Helland i TV 2 til VG.

– De er innplassert begge to. Jeg er veldig glad for at det endte slik, sier klubbleder Henrikke Helland.

– Viser dette at man må gå til rettslige skritt for å få det man har krav på?

– Jeg vil ikke si noe om det. Men det viser at de hadde en kompetanse som kunne brukes, og at det var plass til dem i TV 2. Det mente ledelsen i utgangspunktet at det ikke var, sier hun.

TV 2 står midt i en omfattende nedbemanning, med et uttalt mål om å kutte 177 ansatte. Forrige uke fikk 45 ansatte beskjed om at de ikke har blitt innplassert i organisasjonen.

Taus TV 2-ledelse



Hun forteller at klubbens vurdering i de to sakene var at TV 2 ikke hadde gjort de grundige vurderingene de skulle gjøre.

– Dermed mente vi at det var grunnlag for å bestride oppsigelsene, sier klubblederen.

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand skriver i en e-post til VG at hun ikke ønsker å kommentere enkeltstående personalsaker.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte stevningen og den varslede stevningen tidligere i januar.

Mener det kan være lurt å gå til retten

Det er advokat Knut Skaslien i Norsk Journalistlag som har behandlet de to sakene.

– Vi er glad for at disse to er innplassert. Dette er ansatte med svært lang ansiennitet. Vi har hele veien ment at det ikke er grunnlag for oppsigelsene som kom i høst, sier Skaslien til VG.

Samtidig forteller advokaten at han ikke har fått en formell beskjed fra TV 2 ennå, men at han regner med at beskjeden vil komme snart.

– Inntil videre må jeg forholde meg til at jeg ikke har fått beskjed om at oppsigelsene er trukket fra TV 2, sier Skaslien.

– Dette viser at dersom man har en sak med gode muligheter til å vinne i domstolen, så gir det mening ikke å akseptere enn oppsigelse, sier advokaten.

Han opplyser at de to ansatte mottok sine oppsigelser i september og oktober, og at de har stått i sine stillinger siden det.