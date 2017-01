TV 2-klubbleder om jobbkuttene: Sender bunker med saker til advokatbehandling

Klubbleder Henrikke Helland mener TV 2 ikke har tatt hensyn til reglene for saklige oppsigelser. Flere saker kan ende i retten.

I går fikk flere ansatte i TV 2 den tunge beskjeden om at de er regnet som overtallige av ledelsen i mediehuset. Det er foreløpig siste utvikling i kanalens omfattende nedbemanning. Klubbleder Henrikke Helland i TV 2 reagerer sterkt på flere av sakene fagforeningen har fått presentert.

– I går kom det mange inn til oss, som vi mener har svært sterke saker. Vi har en bunke med saker som er overlevert Norsk Journalistlag (NJ) for vurdering. De skal vurdere hver enkelt sak, sier Helland til VG.

– Vi opplever at det er mange som er blitt pekt på som overtallige av subjektive grunner. Det er saker der ansiennitet ikke er hensyntatt, sier klubblederen.

Foreløpig er det ikke snakk om oppsigelser, men tilbud om styrte sluttpakker til de ansatte TV 2 ikke har funnet plass til.

– Siden ledelsen har valgt å ha en uformell prosess med tilbud om pakker før nedbemanningen, har vi fortsatt ikke fått noen begrunnelse for hvorfor de ikke er innplassert. Det har heller ikke de ansatte fått. De har bare fått beskjeden, sier klubblederen.

Mener ledelsen ikke har tatt hensyn



– Hva tenker du om at dere opplever ikke å bli hørt når det gjelder ansiennitetshensynet?

– Vi registrerer at ledelsen ikke har tatt hensyn til reglene som skal gjelde for saklig oppsigelse i flere av sakene. Det er mange saker som må vurderes av advokater, sier Helland.

REAGERER: Klubbleder Henrikke Helland i TV 2 mener kanalen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de ansattes ansiennitet i nedbemanningen. Det kan føre til flere rettssaker. Emil Weatherhead Breistein , NTB scanpix

– Hvor mange slike saker er det snakk om?

– NJ må få vurdere disse sakene. Men det er en stor bunke i Bergen og stor bunke i Oslo som skal vurderes av NJ, sier klubblederen.

Kan bli flere rettssaker



Klubblederen ønsker ikke å gå ut med et eksakt tall på hvor mange ansatte som hittil har fått den triste beskjeden om at de overtallige. Hun viser til at klubben fortsatt jobber for å få redusert tallet.

Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther opplyser til VG at det er snakk om 45 ansatte, hvorav 20 er ansatt i nyheter, sport, TV2.no og i produksjon, som er hans ansvarsområder.

– Det høres ut som det kan bli aktuelt med opptil flere rettssaker?

– Ja, vi må få gjort en grundig vurdering hos NJ. Men slik det ser ut i våre sakspapirer nå, så kan det bli en del saker, sier Helland.

Hun betegner hele prosessen som ekstremt uheldig. Klubblederen viser til at de ansatte har vært utsatt for et enormt press.

– En ubeskrivelig tung prosess



– Når vi ser utfallet, så ligger det en stor jobb foran oss, slik vi ser det i dag. Vi er bekymret for hvor lang tid denne nedbemanningen kan ta, sier klubblederen til VG.

Det har vært tunge dager på jobben for klubblederen, som har vært i møte med en rekke kolleger som trolig må finne seg ny jobb om ikke veldig lenge.

– Det er vanskelig å sette ord på det. Det er en ubeskrivelig tung prosess å gå gjennom. Men vi skal hjelpe de ansatte med å ta en beslutning som er riktig for den enkelte. Nå gir vi råd til den enkelte og setter av tid som er nødvendig for den situasjonen vi står i, sier Helland.

Nyhetsredaktør: – En velkjent uenighet



Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2 viser til at ledelsen lenge har kommunisert at de har vurdert både ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold i nedbemanningsprosessen.

– Det er en velkjent uenighet vi har hatt med klubben hele veien, sier Årsæther til VG.

– Klubben mener det er snakk om usaklige oppsigelser?

– Disse sakene har vært grundig vurdert fra vår side, med både interne og eksterne jurister. Vi mener vi følger rettspraksisen som foreligger på området. Det er snakk om en saklig uenighet, der fagforeningen vil vektlegge ansiennitet, mens vi vil vektlegge flere forhold.

Er klar for rettssaker



– Hva tenker du om at klubbleder varsler at det kan bli aktuelt med flere rettssaker?

– I det at vi har foretatt juridisk vurdering ligger det at vi har foretatt en vurdering om at det kan skje. Vi har sett ganske lenge at vi ikke kommer 100 prosent i mål med frivillige løsninger. Da sitter du igjen med en del saker, der folk har veldig lyst til å bli, og det er fullt forståelig.

Den krevende situasjonen setter sitt preg på livet i kanalen, forteller han.

– Det er veldig tøft og krevende for de ansatte som har fått denne beskjeden. Det merker vi godt på stemningen i alle byer.