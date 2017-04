«Lothepus» og Petter Pilgaard planlegger nytt TV-program sammen

De to «Farmen kjendis»-deltagerne lager en pilot til et TV-program hvor de vil hjelpe arbeidsledige med å skaffe seg jobb.

På Facebook-siden til NAV Jobblyst etterlyses det tirsdag deltagere til et nytt TV-program der Leif Einar «Lothepus» Lothe (47) og Petter Pilgaard (36) skal hjelpe folk å komme seg ut i arbeidslivet.

I programmet skal arbeidsledige få prøve seg i jobb hos «Farmen kjendis»-vinneren Lothepus, og på den måten få arbeidserfaring slik at de lettere kan skaffe seg en jobb.

Og med hjelp av TV-profilen Petter Pilgaard, som vant den aller første sesongen av «Paradise Hotel» i 2009, og som «Lothepus» ble god venn med under «Farmen kjendis», skal de ifølge ifølge annonsen gi deltagerne en dytt i riktig retning og sørge for at de får oppleve mestring.

Interesse for praktisk arbeid



Det er Flimmer Film som i samarbeid med TV 2 ser etter folk mellom 20 og 40 år, og som gjerne har bakgrunn i eller interesse for praktisk arbeid som bygg, tømrer, maskin og lignende.

Til VG sier «Lothepus» at han gleder seg til innspillingen av piloten, som kan resultere i ett nytt TV-program om TV 2 ønsker å gå for ideen.

– Jeg tror det blir kult. Dette er ikke min idè men det blir nok gøy å gjøre TV sammen med Petter. Hva han skal gjøre vet jeg ikke, men jeg skal være anleggsleder. Det faller jo ganske naturlig for meg, i og med at dette er det jeg driver med til vanlig, sier «Lothepus».

Opptaket til piloten starter i august og deltagerne kommer til å jobbe og bo på en øy utenfor Bergen i seks uker, uten at TV 2 ønsker å si noe nærmere om lokasjonen.

– Vi er i gang med en pilot for et mulig TV-program. Vi har hele tiden et titalls piloter på mulige konsepter, og om dette blir et TV-program er for tidlig å si. Men det er klart, vi går ikke i gang med en pilot uten at vi ønsker å få til et TV-program, sier TV 2s informasjonssjef Jan-Petter Dahl.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Pilgaard.

Usikkert hva Pilgaard skal bidra med



Videre forteller han at deltagerne skal jobbe for «Lothepus». Hva Pilgaard skal bidra med er ennå ikke avklart.

– Når vi har sett piloten bestemmer vi oss for om vi vil gå videre eller ikke. Det er vanskelig å si når dette eventuelt kommer på TV, men avgjørelsen vil nok bli tatt i høst, sier Dahl.

Pilgaard kom på tredjeplass i «Farmen kjendis» etter å ha tapt i å lage en trenøkkel i semifinalen mot Lothepus og melkespannkonkurransen mot Ida Gran-Jansen (29).

Under finalefesten som ble holdt i midten av februar sa Pilgaard til VG at «Lothepus» og han ringes nesten hver dag samt at de har besøkt hverandre flere ganger etter at innspillingen ble avsluttet.

Han utelukket heller ikke at de to ville lage TV-program sammen på et senere tidspunkt.

