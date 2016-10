Knallsterk premiere for «Frikjent» på TV 2

631.000 seere fikk med seg premieren på dramaserien «Frikjent 2» på TV 2 torsdag.

Dermed er tallene nesten på høyde med premieren for «Frikjents» første sesong. Den satte drama-rekord på TV 2 med 660.000 seere, og ble den mest sette dramapremieren på TV 2 noensinne.

Dramasjef i TV 2, Christopher Haug, er stolt over resultatet:

– Jeg mener at vi har laget en enda bedre sesong 2, og derfor er det veldig gledelig at seerne velger å være med på historien videre. Alle som har jobbet med denne serien, fortjener all mulig ros i dag, sier Haug i en pressemelding.

Også programredaktør Jarle Nakken i TV 2 er fornøyd:

– Dette er en strålende start for "Frikjent", og når vi i ukene som kommer får tallene for opptak, repriser og TV 2 Sumo, skulle det ikke forundre oss om dette blir en like stor suksess som sesong 1, sier han, og legger til:

– Drama er et viktig satsingsområde for oss i TV 2 både nå og i tiden fremover, og da er det inspirerende å se at "Frikjent" leverer så sterke tall og stort engasjement.

«Frikjent»-manusforfattere Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen lot seg inspirere av det uoppklarte drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs under arbeidet med seriens første sesong.

I sesong to går produksjonen lenger i å utforske konsekvensene av drapet på Eva og William Hansteens datter.

VGs anmelder gir «Frikjent 2» en firer på terningen, og skriver at det fortsatt finnes spennende hemmeligheter i bygda, men at den nye sesongen er så pakket av nye vrier og krappe cliffhangere at det til tider blir litt vanskelig å svelge unna.

