Helene Husvik (28) har fått radiojobb

Syv tøffe måneder er gått siden oppsigelsen fra TV 2, men nå hører du Husvik på Radio Norge. – Det er ingen tvil om at det er fint for selvtilliten.

Det tidligere sportankeret for TV 2 saksøkte kanalen tidligere i år for usaklig oppsigelse. Partene inngikk et forlik som de begge uttalte at de var fornøyde med. Avtalen innebar blant annet av Husvik var ferdig i kanalen.

Etter syv måneder har Husvik fått ny jobb – i Radio Norge. Det i tillegg til OL-jobben for Discovery i Sør-Korea kommende vinter.

– Det er ingen tvil om at det er fint for selvtilliten at man får nye oppgaver så raskt, og så kjapt kunne flytte fokuset, sier Husvik til VG.

– Passer ikke til å sitte hjemme

Hennes nye stilling er nyhetsanker og -journalist. Hun forteller at håndverket fortsatt er det samme, selv om tema er annerledes.

–Det er en annen måte å jobbe på med nyhetsbildet. Nå kan jeg ikke bare plukke ut den rosa delen av VG, fleiper hun.

Husvik gleder seg til å ta fatt på radiojobben, og de nye kunnskapene hun kommer til å opparbeide seg.

– Jeg synes det er veldig gøy, kjapt å gå over til noe nytt. Jeg passer ikke til å sitte hjemme, forklarer den ferske radiojournalisten.

Som første skoledag

Hun hadde sin første dag på jobb onsdag, og der møtte hun tidligere TV 2-kollega Samantha Skogrand, som også fikk jobb som nyhetsanker i Radio Norge i høst.

– Jeg er glad for at det i alle fall var ett kjent ansikt. Det er litt som første dag på skolen, det er lenge siden jeg har kjent på den følelsen av å være helt ny et sted. Samantha hjalp meg i gang med de to første sendingene, sier Husvik.

Hun innrømmer at hun er veldig spent før sin første direktesending.

– Men det skal man vel alltid være, sier hun.

I en pressemelding skriver nyhetsredaktør i Bauer Media, Arne Sandvik, at Husvik er en stor ressurs også på andre områder enn sporten, og at han er glad for å få Husvik på laget.