FBI-programleder Elin Ruhlin Gjuvsland (43) til TV 2

Programlederen hadde både kjæreste og jobb i NRK, men valgte likevel å gå til TV-rivalen.

Elin Ruhlin Gjuvsland var 21 år da hun først tråkket i korridorene til NRK på Marienlyst. Et halvt arbeidsliv senere starter hun arbeidsdagen med å tråkke over dørterskelen til TV 2 på Karl Johan.

– Du vet den følelsen av å skulle stupe fra 10-meteren? Dette var som å stupe fra 13 meter, sier Gjuvsland om jobbyttet.

Telefonen fra TV 2 kom omtrent samtidig som Gjuvsland lekte med tanken om å gjøre en karrierevending.

– Det var som om noen hadde overhørt hva jeg tenkte, sier hun og ler.

Hun forteller at som NRK-journalist er det TV 2 som har vært den største rivalen.

– Det er rett og slett å hoppe over til konkurrenten.

Ikke lenger kolleger

Blant kollegene hun forlater på Marienlyst er samboer og kjæreste Arild Opheim. De to møttes på jobb, og har gjennom hele forholdet vært kolleger. Nå er det et år siden de to begynte å ta forskjellige ruter til jobb.

– Det var veldig rart i starten. Vi pleide å ta følge til og fra jobb, vi jobbet med det samme og kunne alt om hverandres hverdag. Det var rart ikke å skulle være sammen med ham i vårt felles miljø. Men veldig sunt for oss begge, tror jeg, forteller Gjuvsland.

Hun medgir at det bidrar til at de blir kjent med hverandre på en ny måte.

– Vi har andre impulser og mer å snakke om. Nå har vi begynt å sende hverandre litt søte tekstmeldinger i løpet av dagen, det er jo litt teit når man sitter ved siden av hverandre, sier programlederen og ler.

Nå eller aldri

Gjennom det siste året har hun reist mellom blant annet Bali, New York og Colombia for å jakte drømmene til de ni deltagerne i programmet «Nå eller aldri», et nytt konsept på TV 2 som kommer til høsten. Et konsept Gjuvsland gjerne skulle funnet på selv.

– Det handler om de store drømmene i livet, den som de fleste av oss har i alle fall én av. Det å bytte ut livet sitt med noe helt annet. Disse menneskene møter vi i dette programmet. Det var den nå eller aldri-følelsen jeg satt og kjente på, sier hun.

Under programmet får seerne bli med inn i drømmer om italiensk vingård, surfekurs for jenter på Bali og hotellåpning i Columbia. I tillegg til å ha Gjuvsland med som programleder, har TV 2 fått flere eksperter på laget, slik at også seerne kan lære en ting eller to om å følge drømmene sine.

– Jeg håper at seerne sitter igjen med at den store drømmen jeg har kan jeg gjøre noe med. Det er ikke noe som er helt umulig; å se en annens drøm, bli inspirert til å ta steget, sier programlederen.

Hun tror nordmenn har blitt tøffere med årene, og at dagens arbeidsmarked har vært med på å bidra til det.

– De fleste av drømmene handler om å være sin egen sjef og å disponere tiden selv.

Egen drøm



Gjuvsland har også en drøm. I Hardangerfjorden ligger en øy som heter Varaldsøy. Det er her Gjuvsland-navnet stammer fra, og hvor familien hennes i generasjoner har kommet fra. Hver sommer har programlederen tilbrakt tid på øyen, og mange gode minner oppsto der.

– Nå begynner øyen å dø ut. Det bodde 2000 mennesker der da jeg var liten. Nå er det 200 igjen og de fleste er eldre. Butikker legges ned og det er nesten ikke skole igjen. Hadde jeg vunnet i lotto eller arvet en rik onkel, skulle jeg brukt pengene på å få den øya til å blomstre igjen, bli et samfunn igjen. Ikke bare tomme gårder og hus. Det er utrolig trist å se, sier Gjuvsland.

En festival for å trekke de unge, kunne vært en løsning.

– Jeg blir med på neste sesong av «Nå eller aldri», fleiper hun.