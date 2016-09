Davy Wathne om nedbemanningen i TV 2: – Et smertefullt, åpent sår

Davy Wathne er selv usikker på om fremtiden ligger i TV 2, og sier han vurderer andre jobbtilbud.

– 29. september vil stå igjen som et tidsskille i TV 2s historie.

Det er en berørt Davy Wathne som snakker med VG torsdag kveld, i etterkant av en paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo om dårlige vilkår og kutt i mediebransjen. Passende på en dag der Wathnes hjertebarn og mangeårige arbeidsplass TV 2 måtte informere 113 flere av sine faste ansatte at de måtte gå.

Synes synd på unge kollegaer



– Det går på selvtilliten og selvrespekten. TV 2 betyr jævlig mye for meg. Jeg har vært med på å bygge opp kanalen og har en enorm kjærligheten til bedriften. Så det er klart at dette er et åpent sår som er veldig smertefullt, sier Wathne mens han gestikulerer.

TV 2-veteranen understreker at det ikke er ham det er synd på. Han omtaler seg selv som «ekstremt heldig», uavhengig av hva fremtiden bringer.

– De jeg synes synd på er mine unge kollegaer, med forpliktelser som hus, lån, bil og barn som nå har fått en tung beskjed. Men jeg er hundre prosent sikker på at de vil få nye og spennende jobber. Det er en høykompetent gjeng, sier han.

De ansatte som møtte på allmøtet i Bergen, fikk allerede der beskjed om at de vil måtte levere inn cv-ene sine, melder Dagens Næringsliv. Mandag går redaksjonsklubben i TV 2 i drøftelser med ledelsen rundt en forestående kompetansekartlegging av de ansatte.

Sammen med det nye organisasjonskartet, kan en slik kartlegging brukes til å si opp ansatte som ikke innehar den kompetansen som trengs i den nye organisasjonen, skriver DN.

Mener ambisjonsnivået må senkes

Wathne forteller at han ikke har noe grunnlag til å utsette noe på ledelsen.

– Jeg tror de har grått blod for hver person de har måttet gi den tunge beskjeden, sier han.

USIKKER PÅ FREMTIDEN: Davy Wathne vurderer flere jobbtilbud. Her på torsdagens paneldebatt på årsmøtet til Oslo Journalistlag, med nestleder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen, til høyre. Foto: Frode Hansen , VG

Etter torsdagens allmøte ble det blant annet klart at programmer kuttes, nyhetsavdelingen slankes med 23 stillinger, lokalkontoret i Kristiansand legges ned og Nyhetskanalen må også stå for produksjonen av God Kveld Norge, været og all annen nyhets- og aktualitetsproduksjon.

Wathne mener det vil bli naturlig for kanalen å senke ambisjonsnivået i årene fremover.

– Noe må vekk. Det er ikke mulig å produsere enda mer enn det vi klarer med dagens arbeidsmengde. Vi må senke ambisjonsnivået, og da er det naturlig at programmer blir tatt av luften, sier han.

Vurderer jobbtilbud



Wathne selv sier han ikke er sikker på hvor han kommer til å være om et halvt år. Tidligere har han fått nei av TV 2 til å fortsette etter 67 fylte år. Nye bestemmelser introdusert i fjor gjør derimot at bedrifter som hovedregel ikke kan ha en lavere aldersgrense enn 70 år.

– Jeg blir dermed pensjonist fra nyttår. Men jeg kan bli værende i TV 2 til jeg blir 70 år, forteller han.

Han forteller at han har mottatt et tilbud av TV 2 for tiden fremover, men at han ikke er sikker på om han vil bli med videre.

– Jeg er sterkt motivert for å fortsette i kanalen, men da må jeg være i et miljø der jeg blir verdsatt. At jeg ikke fikk være med på hverken fotball-EM eller OL i sommer, er fortsatt et åpent sår, sier han.

Wathne forteller at han har mottatt en rekke andre jobbtilbud utenfor TV-skjermen.

– Det har kommet inn en del tilbud, ja. Jeg elsker å jobbe i TV 2, men jeg har nå kommet langt i vurderingene av alternativene, forteller han.