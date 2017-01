Ansatte får ikke vite hvorfor de er overtallige i TV 2: – Vi er forbannet

Ansatte som står uten tilbud om videre arbeid i TV 2 har ikke fått noen begrunnelse fra ledelsen. Det fører til en ekstra belastning, forteller TV 2-reporter.

45 ansatte i TV 2 må i disse dager vurdere om de skal takke ja til en styrt sluttpakke fra mediehuset. Fristen for å takke ja er satt til fredag 27. januar.

Forrige uke fikk de 45 beskjed om at de ikke har fått plass i TV 2s nye organisasjon. Men de ansatte har ikke fått noen begrunnelse for hvorfor ledelsen ikke har funnet plass til dem.

– Det er helt åpenbart en ekstra belastning. Man begynner automatisk å reflektere rundt det. Man får et bilde av at ledelsen følger en mal. Det er vanskelig å tenke seg at hensikten er en annen enn å oppnå måltall, sier Ronnie Baraldsnes til VG.

Han har vært reporter i TV 2 siden 1992 og er en av de ansatte med lengst ansiennitet i mediehuset. Likevel er han blant dem som fikk den tunge beskjeden om at han ikke har fått en ny rolle i TV 2s nye organisasjon forrige uke.

Uaktuelt å takke ja til sluttpakke

For Baraldsnes’ del er det helt uaktuelt å takke ja til tilbudet om styrt sluttpakke. Han føler med kolleger som er i samme situasjon.

– Det er vondt å tenke på dem av mine kolleger som har det virkelig vanskelig nå. For mange er det veldig alvorlig.

Han mener det ville vært bedre for de ansatte dersom de fikk en begrunnelse for hvorfor det ikke er funnet plass til dem i organisasjonen.

– Det er naturlig å tenke seg at det ville gjort situasjonen mindre vanskelig, sier han.

Tillitsvalgt er forbanna

Nestleder i TV 2-klubben Stein Akre reagerer kraftig på prosessen som TV 2 har lagt opp til.

– Vi er forbannet på dette. Ansatte vet ikke hvorfor de er blitt pekt på, fordi de ikke har fått en begrunnelse. Da begynner man å lage forklaringer selv. Det gjør at folk blir veldig usikre, sier Akre til VG.

Han mener TV 2, som jobber med å avdekke kritikkverdige forhold om andre virksomheter, selv burde gå foran med et godt eksempel.

– Vi er vaktbikkjer og forteller om andre som ikke følger reglene. Da må vi i det minste følge reglene selv. En usaklig oppsigelse blir ikke mindre usaklig dersom ansatte ikke tar saken til retten. Forskjellen er bare at da får det ikke noen konsekvenser, sier han.

Flere sykmeldinger

Nestlederen i fagforeningen forteller at flere ansatte har tatt ut sykmeldinger som følge av den krevende prosessen.

Klubben har hele tiden kjempet for at ansiennitet skal være det førende prinsippet i nedbemanningen. Akre forteller at han sliter med å se en rød tråd blant de ansatte som har fått beskjeden om at ledelsen ikke har funnet plass til dem.

– Det er noen med veldig lang ansiennitet, og noen med veldig kort. Det er alt mulig, sier han.



TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl er ordknapp om kritikken fra klubben.

– Vi ønsker ikke å kommentere detaljer rundt den pågående interne prosessen i TV 2. Men vi følger selvsagt alle gjeldende lover og avtaleverk på dette området, skriver Dahl i en tekstmelding til VG.

Aldri opplevd noe så brutalt

Reporter Baraldsnes forteller at den omfattende nedbemanningen setter sitt tydelige preg på stemnningen i huset.

– Men det er en solidaritetskultur i TV 2 som er veldig sterk. Alle som har fått en negativ beskjed får veldig god støtte fra sine kolleger. Sånn har det vært i TV 2 i alle år, sier han.

– Vi har aldri opplevd noe så brutalt som det her, og da er det godt at vi er en sammensveiset gjeng, sier Baraldsnes.

For sin egen del opplevde han det som uvirkelig å få beskjeden om at han ikke er innplassert i organisasjonen.

– I flere dager forholdt jeg meg til det om det var gjort en feil, eller som jeg hadde drømt det. Det kunne ikke stemme. Det har mange av mine kolleger også gitt uttrykk for, også fra andre mediehus. Jeg har fått veldig mange oppfordringer om å ta saken så langt som nødvendig, sier han.

– Og det kommer du til å gjøre?

– Ja, det gjør jeg, sier han.