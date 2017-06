Toralv Maurstad (90) vant Heddaprisen: Rørt til tårer

En rørt Toralv Maurstad takket kona da han tok i mot Heddaprisen etter slaget.

Toralv Maurstad har rundet 90 år, men later til å være et godt stykke unna pensjonsalder.

Søndag vant han den norske Heddaprisen, den viktigste prisen for norske scenekunstnere, for rollen som John i stykket «Overføring» på Det Norske Teatret.

Maurstad vant prisen for beste skuespiller/medspiller.

FULL AV TAKKNEMLIGHET: Toralv Maurstad på scenen under utdelingen av Heddaprisen søndag. Han takket kona Beate, regissør og skuespillerne i stykket «Overføring» Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Den rollen gjennomførte han etter at han i fjor fikk slag, kun et år senere stod han på scenen igjen. En tydelig rørt Maurstad entret scenen til stående applaus.

– Det er egentlig et eventyr at jeg står her nå. Tilgi meg at jeg blir litt rørt. Jeg er full av takknemlighet for at jeg står her. Jeg vil takke Beate, min kone, jeg vet ikke hvor mange treningstimer hun har pisket meg til, sa en tydelig rørt Maurstad, som også takket sine medskuespillere og regissør i stykket for deres tålmodighet.

– Jeg visste ikke om jeg ville klare å lære noe utenat, og balansen min var dårlig. Tusen takk!

VG traff Maurstad i garderoben etter utdelingen. Han innrømmet at han tvilte litt - men det var etter at han hadde takket ja til rollen.

– For hvis jeg begynte og de hadde satset på meg så kunne det fort skje at jeg lot dem i stikken. Man vet jo ikke om man klarer å lære teksten utenat. Jeg har opplevd som sjef at skuespillere kommer til meg og sier at de ikke klarer å lære teksten, lenge før pensjonsalder.

– Jeg var veldig spent om jeg kunne gå på en scene. Jeg visste folk ville tenke: Kan han gå? Kan han snakke?



VANT HEDDAPRISEN FOR ANDRE GANG: Toralv Maurstad, her på 90 årsdagen tidligere i år med kona Beate Eriksen. Foto: Frode Hansen , VG

Les her: Toralv Maurstad (89) tilbake på scenen igjen.

Maurstad vant foran sine yngre kolleger Emil Johnsen (rollen som Ricky i «Kaos er nabo til Gud») og Even Stormoen (for rollen som syv britiske regenter i «Orlando»).

Her er vinnerlisten

Beste mannlige skuespiller/hovedrolle

Jan Sælid for rollen som Kong Bérenger i «Kongen dør»

Av Eugène Ionesco

Regi Stein Winge - Nationaltheatret

Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle

Nina Ellen Ødegård for tittelrollen i «Orlando»

Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia Woolf

Regi Sigrid Strøm Reibo - Rogaland Teater

Beste mannlige skuespiller/medspiller

Toralv Maurstad for rollen som John i «Overføring»

Av Tyra Tønnessen etter Marit Råbu

Regi Tyra Tønnessen - Det Norske Teatret i samarbeid med Nationaltheatret

Beste kvinnelige skuespiller/medspiller

Hildegunn Eggen for rollen som Fjodor Karamasov i «Brødrene Karamasov»

Av Ole Johan Skjelbred etter Fjodor Dostojevskij

Regi Ole Johan Skjelbred - Trøndelag Teater

Beste regi

Sigrid Strøm Reibo for regi av «Orlando» og «Som dere vil»

Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia Woolf - Rogaland Teater

Av William Shakespeare - Nationaltheatret Årets forestilling

«Orlando»

Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia Woolf Regi Sigrid Strøm Reibo - Rogaland Teater

Beste barneforestilling

«Brune»

Av Niels Peter Underland og ensemblet etter Håkon Øverås

Regi Niels Peter Underland - Teater Joker i samarbeid med Akershus Teater

Beste forestilling for ungdom

«We come from far, far away»

Av NIE (New International Encounter)

Regi Alex Byrne og Kjell Moberg - NIE

Beste scenografi/kostymedesign

Robert Wilson for scenografi til «Edda»

Konsept Robert Wilson, med tekster av Jon Fosse etter «Den eldre Edda»

Regi Robert Wilson - Det Norske Teatret

Beste audiovisuell design

Ove Alexander Jamt Dahl, Morten Halle, Christine Lohre og Olav Nordhagen for videodesign , lyddesign , scenografi og lysdesign i « Rekyl ».

Av George Brant

Regi: Franzisca Aarflot - Teater Innlandet i samarbeid med Nordland Teater og Franzisca Aarflot Produksjoner

Beste scenetekst

Arne Lygre for original tekst til «La deg være»

Regi Johannes Holmen Dahl - Nationaltheatret