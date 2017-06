Toralv Maurstad (90): 2016: Fikk slag 2017: Hedda-nominert

Teaterlegenden leverer fortsatt skuespill i toppklasse på scenen. Nå kan Toralv Maurstad vinne Hedda-pris igjen.

Maurstad har vunnet Heddapris tidligere, som 78-åring i 2005. Det er godt over «vanlig» norsk pensjonsalder, men Maurstad har ingen planer om å pensjonere seg.

Selv etter et slag i fjor var han tilbake på scenen igjen i februar, i stykket «Overføring» på Det Norske Teatret. Denne innsatsen kan han nå vinne Heddapris for, den høyeste utmerkelsen en norsk skuespiller kan få for innsats på teaterscenen.

Han «kjemper» mot de yngre kollegene Emil Johnsen (rollen som Ricky i «Kaos er nabo til Gud») og Even Stormoen (for rollen som syv britiske regenter i «Orlando»).

«Orlando», som imponerte VGs anmelder etter premieren på Rogaland teater, er for øvrig stykket med flest nominasjoner. Hele syv nominasjoner har stykket fått, blant annet for beste kvinnelige skuespiller til Nina Ellen Ødegård, og regi til Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs.

Her er hele nominasjonslisten til Heddaprisene:

Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle

Line Heie Hallem for hovedrollen i «Rekyl»

Av George Brant

Regi Franzisca Aarflot - Teater Innlandet i samarbeid med Nordland Teater og Franzisca Aarflot Produksjoner





Kjersti Tveterås for rollen som Rosalind i «Som dere vil»

Av William Shakespeare

Regi Sigrid Strøm Reibo - Nationaltheatret





Nina Ellen Ødegård for tittelrollen i «Orlando»

Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia Woolf

Regi Sigrid Strøm Reibo - Rogaland Teater





Beste mannlige skuespiller/medspiller

Emil Johnsen for rollen som Ricky i «Kaos er nabo til Gud»

Av Lars Norén

Regi Kjersti Horn - Nationaltheatret





Toralv Maurstad for rollen som John i «Overføring»

Av Tyra Tønnessen etter Marit Råbu

Regi Tyra Tønnessen - Det Norske Teatret





Even Stormoen for rollene som sju britiske regenter i «Orlando»

Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia Woolf

Regi Sigrid Strøm Reibo - Rogaland Teater





Beste kvinnelige skuespiller/medspiller

Gisken Armand for rollen som Juliette i «Kongen dør»

Av Eugène Ionesco

Regi Stein Winge - Nationaltheatret





Hildegunn Eggen for rollen som Fjodor Karamasov i «Brødrene Karamasov»

Av Ole Johan Skjelbred etter Fjodor Dostojevskij

Regi Ole Johan Skjelbred - Trøndelag Teater





Andrine Sæther for rollen som Venn i «La deg være»

Av Arne Lygre

Regi Johannes Holmen Dahl - Nationaltheatret





Beste regi

· Johannes Holmen Dahl for «La deg være»

Av Arne Lygre – Nationaltheatret

· Kjersti Horn for «Kaos er nabo til Gud»

Av Lars Norén - Nationaltheatret

· Sigrid Strøm Reibo for regi av «Orlando» og «Som dere vil» Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia Woolf - Rogaland Teater Av William Shakespeare - Nationaltheatret

Årets forestilling

«Edda» Konsept Robert Wilson, med tekster av Jon Fosse etter «Den eldre Edda» Regi Robert Wilson - Det Norske Teatret

«11 år» Av Toril Goksøyr og Camilla Martens Regi Toril Goksøyr og Camilla Martens - Det Norske Teatret og Goksøyr & Martens i samarbeid med Dramatikkens hus

«Orlando» Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia Woolf Regi Sigrid Strøm Reibo - Rogaland Teater

«Rekyl» Av George Brant

Regi Franzisca Aarflot - Teater Innlandet i samarbeid med Nordland Teater og Franzisca Aarflot Produksjoner

«Vildanden + En folkefiende - Enemy of the Duck» Av Thorleifur Örn Arnarsson og Mikael Torfason etter Henrik Ibsen Regi Thorleifur Örn Arnarsson - Nationaltheatret

Beste barneforestilling

«Brune»

Av Niels Peter Underland og ensemblet etter Håkon Øverås

Regi Niels Peter Underland - Teater Joker i samarbeid med Akershus Teater

«Hamlets pappa er et spøkelse»

Av Martin Rosengardten etter William Shakespeare

Regi Martin Rosengardten - Teatret Vårt

«Jeg er Robin Hood»

Av Morten Joachim og Line Hofoss Holm, musikk av Torbjørn Dyrud

Regi Morten Joachim - Teater Innlandet

Beste forestilling for ungdom

«Eg ringer mine brør»

Av Jonas Hassen Khemiri

Regi Stian Isaksen - Hordaland Teater

«U-DUB - Øvelser i å overleve unntakstilstanden»

Av Tore Vagn Lid

Regi Tore Vagn Lid - Transiteatret i samarbeid med Dramatikkens hus og Prosjektprogram for kunstnerisk utvikling

«We come from far, far away»

Av NIE (New International Encounter)

Regi Alex Byrne og Kjell Moberg - NIE

Beste scenografi/kostymedesign

Olav Myrtvedt for scenografi og kostymedesign til «Orlando»

Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia Woolf

Regi Sigrid Strøm Reibo - Rogaland Teater

Katrin Nottrodt for scenografi og kostymedesign til «Som dere vil»

Av William Shakespeare

Regi Sigrid Strøm Reibo - Nationaltheatret





Robert Wilson for scenografi til «Edda»

Konsept Robert Wilson, med tekster av Jon Fosse etter «Den eldre Edda»

Regi Robert Wilson - Det Norske Teatret





Beste audiovisuell design

Boya Bøckmann for videodesign og Simon Revholt for komposisjon til «Orlando»

Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia Woolf

Regi Sigrid Strøm Reibo - Rogaland Teater





Ove Alexander Jamt Dahl, Morten Halle, Christine Lohre og Olav Nordhagen for videodesign , lyddesign , scenografi og lysdesign i « Rekyl ». Av George Brant

Regi: Franzisca Aarflot - Teater Innlandet i samarbeid med Nordland Teater og Franzisca Aarflot Produksjoner





Sandra Kolstad for komposisjon til «Songfuglen» Av Demian Vitanza etter Jan Roar Leikvoll Regi Peer Perez Øian - Det Norske Teatret



Beste scenetekst

Leiv Arne Kjøllmoen og Henriette Vedel for original tekst til «Sånne som oss»

Regi Leiv Arne Kjøllmoen - Haugesund Teater





Arne Lygre for original tekst til «La deg være»

Regi Johannes Holmen Dahl - Nationaltheatret





Njål Helge Mjøs og Sigrid Strøm Reibo for dramatisering av «Orlando» etter Virginia Woolf

Regi Sigrid Strøm Reibo - Rogaland Teater