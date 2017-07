Utbyggeren til Tone om rivningsbråket: – Tragisk

Veien mot boligdrømmen er fremdeles trøblete for Tone Damli (29) og kjæresten Markus Foss.

For to år siden kjøpte Tone Damli og hennes kjæreste Markus Foss det som skulle være drømmehuset på Blommenholm i Bærum. Det skapte store overskrifter da det ett og et halvt år senere ble kjent at de hadde revet boligen Villa Solum uten tillatelse.

Utbyggeren Robert Kopperud i Kopperud Bygg Invest (KBI) er den Damli og Foss har hyret for å gjøre jobben med riving og bygging på tomten hvor Villa Solum en gang sto.

Kopperud er dermed ansvarlig utbygger, og den som nylig ble ilagt en bot på 400.000 kroner for ulovlig riving av boligen.

Utfordringer i kø



Han har lenge vært taus, men forteller nå til VG at han opplever hele situasjonen som vanskelig.



– Dette har vært en tragisk sak helt fra starten, og jeg syns Bærum kommune har gjort seg vanskelige, sier Robert Kopperud og legger til:

– Det har gått med mye tid. Jeg har holdt på som byggmester siden 1983. Jeg synes denne saken her har vært veldig vanskelig. Det jeg synes er det triste er at det ikke applauderes at Tone Damli og Markus Foss skal bygge et hus som er i samme stil som huset som sto der.

Kopperud forteller at rabalderet begynte da de ville dele tomten, og at utfordringene har stått i kø siden den gang.

Kopperud og hans advokat Stian Finne Lange har nå sendt en tolv sider lang klage til kommunen på vedtaket om boten for rivningen av den 90 år gamle villaen.

STRIDENS KJERNE: Problemene har stått i kø etter at Tone Damli og Markus Foss kjøpte denne villaen i Bærum. Nå er boligen revet.

VG har fått tilgang til brevet som viser at de peker på flere ting ved vedtaket de mener ikke medfører riktighet. I tillegg til at de klager på boten på 400.000, reagerer de også på pålegget fra kommunen om at de må ha tilstrekkelig adgang til vann til å slokke en eventuell brann.

Ifølge Kopperud krever kommunen at Damli og Foss betaler for prosjektering og bygging av en brannhydrant til slokkevann for hele gaten, noe som ifølge ham betyr en ekstrautgift på nye 400.000 kroner.

Det har ikke lyktes VG å få svar fra Bærum kommune om dette stemmer, tross gjentatte henvendelser og flere spørsmål til en rekke personer.

I en uttalelse fra vann- og avløpsetaten til saksbehandler i Bærum kommune datert februar i år står det at bygningen «ikke har forsvarlig adgang til slokkevann» og at «det må utarbeides en plan for utbyggingsområdet som sørger for at området er dekket brannteknisk».

Vil ikke utfordre regelverket



Kopperud Bygg Invest mener det ikke stemmer at hele bygget ble revet uten tillatelse. De mener nemlig 25 prosent av bygningsmaterialet fortsatt står igjen på tomten.

Store deler av huset ble revet fordi det ifølge Kopperud var i for dårlig stand til å restaureres.

– Jeg har ingenting å tjene på å rive huset ulovlig. Hele byggesaken var godkjent, og det var ingen føringer fra kommunens side, sier han til VG.

På spørsmål om riving uten rett tillatelse var en enklere vei å gå, og at det kunne være lettere med tilgivelse enn tillatelse, er Kopperud klar på at han ikke har ønsket å utfordre lovverket.

– Det er snakk om mye penger, selv i et prosjekt som dette. Hertil kommer også det prinsipielle. En bot på 400.000 krever store forseelser, som ikke foreligger her. Da er det naturlig å ta til motmæle, sier Kopperud til VG.

NYE UTGIFTER: Markus Foss og Tone Damli kan måtte komme til å betale dyrt for en brannhydrant etter at Bærums-villaen ble revet ulovlig.

Flere runder



I noveber 2016 forelo kommunen først å rive huset for å bygge et nytt hus, men på det tidspunktet ville Damli restaurere det opprinnelige huset. Senere samme måned ble det kjent at Damli likevel ønsket å bygge et nytt hus, og tegningene for det 350 kvadratmeter store huset ble godkjent av kommunen. Noen søknad om riving ble derimot aldri godkjent fra kommunens hold.

De godkjente planene innebærer at huset også skal ha en beboelig kjeller. Det opprinnelige huset fra 1920 hadde en kjeller som slett ikke var egnet for varig opphold, ifølge brevet.

«Sagt annerledes fremstod det som usannsynlig at den eksisterende grunnmur, og vel også sålen, var egnet til gjenbruk ved etablering av kjeller egnet til varig opphold etter dagens standard», heter det i brevet.

Det har ikke lyktes VG å få svar fra Bærum kommune på en rekke spørsmål om detaljene i brevet fra Kopperud Bygg Invest, men bygningssjef Hanne Høybach i Bærum kommune avviser at de gjør seg vanskelige.

– Mitt inntrykk er at vi har prøvd å veilede og tilrettelegge. Om de opplever det annerledes er det beklagelig, men vår jobb er å forvalte regelverket, ikke lage det, sier Høybach.

SNART TV-AKTUELL: Tone Damli er en av de nye deltakerne i «Hver Gang vi møtes».

Uenige



Etter at mye av tremassen på tomten ble revet ble det i februar sendt en ny søknad om rivning av det resterende.

Søknaden ble avvist hos kommunen, noe KBI mener var uriktig og ulovlig.

I brevet kommer det også frem at Kopperud Bygg Invest og deres advokat mener det er tvil om at de i det hele tatt har brutt Plan- og bygningsloven og at de uansett mener maksimumsgebyret på 400.000 er for høyt.

«Vedtaket fremstår derfor både som grovt urimelig og klart uforholdsmessig», heter det i brevet, hvor det også kommer frem at KBI ønsker å ta saken til fylkesmannen for lovlighetskontroll dersom klagen ikke tas til følge.

Kommunen på sin side mener ifølge begrunnelsen som ble formidlet sammen med boten for ulovlig riving at sikringstiltakene rundt rivningen av boligen ikke var tilstrekkelige.

Dette tilbakeviser også Kopperud Bygg Invest i klagebrevet som nå er sendt til kommunen.

Vil ha snarlig løsning



Kopperud sier til VG at han opplevd saken som krevende, og at han nå håper på en snarlig løsning.

– Nå håper jeg at vi får alt godkjent og at vi kan begynne snart, avslutter han.

VG har vært i kontakt med arkitekt Kai Fjellkjær som er ansvarlig søker for prosjektet. Han sier han stiller seg bak klagen signert advokat Lange, men at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Tone Damli eller hennes manager David Eriksen.



Tone Damli har tidligere, før kravet om boten for rivingen ble kjent, sagt at hun var «ganske lei».

– Vi har ikke satt spaden i jorden ennå, nei, og jeg er ganske lei. Jeg vil ikke si at jeg er deprimert, men jeg føler meg tung. Det har gått to år. Nå håper jeg bare at det blir en løsning snart. Jeg er 29 år og mamma, og jeg ønsker å skape mitt eget hjem. Vi har entreprenør som jobber for oss. Jeg har i hvert fall ikke tenkt å betale, smiler hun på spørsmål om gebyret.