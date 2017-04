TMZ: Kjærestebrudd for Mariah Carey

Sangdivaen har skilt lag med kjæresten Bryan Tanaka.

Det melder kjendisnettstedet TMZ.

Kjendisnettstedet gir to grunner til bruddet. Det ene skal være at Tanaka skal være svært sjalu fordi Carey har et godt forhold til eksen Nick Cannon, som hun har tvillinger sammen med. De to var sammen på Kid’s Choice Awards med tvillingene i mars.

En annen, heller ikke bekreftet grunn som nettstedet opplyser, er at Mariah Carey skal ha blitt lei av å måtte betale for dyre ting Tanaka har bevilget seg.

Les også: Mariah Carey på smell etter smell

De to har ikke vært sammen lenger enn fem månder. Tanaka er Mariah Careys egen danser.

Mariah Carey var forlovet med milliardæren James Packer (49), men romansen til slutt i fjor.