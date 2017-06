Tidligere «Top Gear»-profil i bilkrasj i Sveits - innlagt på sykehus

Richard Hammond, som er kjent fra TV-prgrammet «Top Gear», kjørte av veien i Sveits etter at bilen hans begynte å brenne.

Ulykken skal ha skjedd under innspillingen av TV-serien «The Grand Tour» i Sveits, og ifølge den sveitsiske avisen 20 Minuten har Hammond blitt kjørt til sykehuset etter bilkrasjet.

Videre skriver avisen at den tidligere «Top Gear»-profilen kjørte av veien med sin hvite Rimac Concept One i Hemberg i Sankt Gallen.

El-sportsbilen tok fyr og Hammond kjørte deretter av veien på en avsperret konkurransebane.

Ifølge politiet på stedet skal han ha vært ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus.

På Twitter-kontoen til «The Grand Tour» står det at Hammond var ved bevissthet og gikk ut av bilen selv etter krasjet, og ser ut til å klare seg bra.

Hva som forårsaket ulykken er foreløpig ikke kjent.

Dette er ikke første gangen Hammond er i en ulykke. Senest i mars i år var han i en motorsykkel-ulykke i Mosambik. Han kom fra det med lettere skader.

I 2006 krasjet han i nærmere 450 km/t og ble hardt skadet i en ulykke som av Sky News beskrev som «grusom».

Hammond var den gang i ferd med å prøve å sette ny britisk fartsrekord på land med en høyhastighetsbil med jetmotor da han krasjet.

TRIO PÅ TUR: Richard Hammond (til venstre) har vært i en biluykke i under innspillingen av serien «The Grand Tour» sammen med kollegaene James May og Jeremy Clarkson. Foto: Stefan Heunis , AFP

Den gangen førte det til at BBC utsatte den neste runden av «Top Gear» på ubestemt tid etter at Hammond ble liggende lenge på sykehus med alvorlige hodeskader.

«The Grand Tour», som er den tidligere «Top Gear»-trioens nye programserie, vises på strømmekanalen Amazon.

Til tross for at den nye programserien skulle ha et sinnssykt budsjett, var mottakelsen variert.

Jeremy Clarkson fikk sparken fra BBC og «Top Gear», etter det som skal ha vært en krangel om matservering på settet i fjor.

Deretter sluttet også både May og Hammond.