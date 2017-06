Thea Olsen (30) venter sitt andre barn

Den tidligere programlederen venter sitt andre barn etter at hun fikk datteren Filippa i 2015.

Den gode nyheten bekreftes av Thea Olsen selv.

– Ja det stemmer at jeg er gravid. Vi venter en liten gutt i oktober. Det føles fantastisk å være gravid igjen, og jeg er veldig spent på hva vi har i vente, kanskje spesielt siden det er en gutt denne gangen. sier hun til VG.

– Har dere tenkt på navn ennå?

GIFTET SEG I 2014: Thea Olsen og ektemannen Kristoffer Runningshaugen utenfor Asker kirke i 2014. Foto: Robert S. Eik , VG

– Navn har vi bare så vidt vært innom. Kristoffer fikk bestemme etternavn så han kan lene seg tilbake og vente i spenning på hva fornavnet blir, fleiper hun, og legger til:

– Neida, men får satse på at jeg har en liten vetorett liggende her, sier hun med et smil.

Dermed får datteren Filippa på to år en liten bror. Thea Olsen giftet seg med Kristoffer Runningshaugen i 2014.

Thea Olsen har vært en profil foran kameraet i TV 2, hvor hun blant annet har vært sportsanker og ledet «Best av de beste». I fjor høst bestemte hun seg imidlertid for å bytte jobb i TV 2 for å være mer med familien.