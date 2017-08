Venus Williams må vise frem tekstmeldinger etter dødskrasj

Tennisstjernen Venus Williams (37) er saksøkt etter dødsulykken i sommer og må bevise at hun ikke brukte mobilen i de avgjørende sekundene.

78 år gamle Jerome Barson døde av skadene etter kollisjonen med tennisstjernens bil 9. juni i år. Ulykken skjedde i Palm Beach Gardens i den amerikanske delstaten Florida.

78-åringen lå på sykehus i to uker etter krasjen, men hadde pådratt seg så alvorlige hodeskader at livet ikke sto til å redde.

Williams har ikke vært siktet, men de pårørende har gått til sivilt søksmål med krav om at hun stilles rettslig til ansvar for dødsfallet. Familiens advokat, Michael Steinger, har også krevd at Williams viser frem telefonloggen fra det aktuelle tidsrommet.

Steinger sier til WPTV ifølge Fox News at de tror Williams var distrahert av noe da ulykken inntraff. Retten har bestemt å innvilge familiens ønske om å få innsyn i mobilbruken, og Williams har gått med på å vise frem telefonloggen fra halvannen time før ulykken til halvannen time etter.

Nekter skyld

Ifølge politiet har vitner forklart at den tidligere verdenseneren i tennis kjørte på rødt lys da hun kjørte SUV-en sin ut i et kryss, noe som førte til at bilen med 78-åringen havnet i siden på Williams' bil.

Den avdøde mannens kone, som kjørte bilen, har forklart til politiet at hun kjørte på grønt lys – og at hun ikke klarte å stoppe for bilen til Williams.

Tennisstjernen har selv forklart til politiet at hun kjørte på grønt lys, men at hun ble tvunget til å stoppe som følge av trafikken. Hun har også forklart at hun ikke så den andre bilen før krasjen.

Politiet har fastslått at Williams ikke var ruspåvirket da hun kjørte.

– Dette er en uheldig ulykke, og Venus uttrykker sine dypeste kondolanser til familien som mistet en de elsket, het det i uttalelsen fra tennisstjernen via advokat Malcolm Cunningham i juni.

Williams kom selv uskadet fra ulykken.

