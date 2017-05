Serena Williams viste frem babymagen

For første gang siden gravid-nyheten sprakk viste den 35 år gamle tennisstjernen frem babymagen offentlig.

I en grønn kjole strålte Serena Williams sammen med forloveden Alexis Ohanian (34) på den røde løperen under Met-gallaen i New York natt til tirsdag norsk tid.

I likhet med en rekke andre superstjerner hadde de tatt turen til veldedighetsgallaen som arrangeres hvert år til inntekt for Metropolitan Museum of Art sitt Costume Institute.

Nylig ble det kjent at de to venter sitt første barn til høsten etter at tennisstjernen postet et bilde på Snapchat med teksten «20 uker».

Tennisstjernen fortalte forrige uke at det hele var en glipp, og at hun kun hadde tenkt til å lagre bilde. Etter uhellet florerte det imidlertid med spekulasjoner, og hun bekreftet senere samme dag gjennom sin agent at hun var gravid.

Hun fortalte videre at hun oppdaget at hun var gravid to dager før hun skulle starte kampen om sin 23. Grand Slam-tittel i Australian Open i januar.

Et mesterskap hun vant etter å ha slått søsteren Venus Williams i finalen.

– Det var ikke lett. Du hører jo alle disse historiene om kvinner som blir syke, slitne og stressa når de går gravide, fortalte Williams.

Williams vil ikke delta i resten av 2017-sesongen, men har store planer om å gjøre come back på tennisbanen som mor neste år.

– Planen min er å komme tilbake. Jeg er ikke ferdig ennå. Barnet mitt skal stå på sidelinjen og forhåpentligvis heie på meg.

