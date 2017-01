VG og Helt Normalt avslutter samarbeidet

Tegneserier og underholdning fra Helt Normalt vil ikke lenger bli vist på VGs nettsider.

VGs digitalredaktør Ola Stenberg sier at VG har avsluttet samarbeidet med humorsiden Helt Normalt, som leverte tegneserier som «Danielle & Meg», «Wumo» og «Dagsson».

– VG har hatt en avtale med New Creations om satirenettstedet Helt Normalt og leveranse av ulikt innhold til denne siden. Vi har valgt å fortsette leveransen av tegneserien Wumo og Truth Facts til bruk i papiravisen, men avsluttet det øvrige samarbeidet. Det betyr at Helt Normalt ikke lenger blir å finne på VG, sier han, og fortsetter:

– I en krevende tid for mediebransjen må vi gjøre mindre av noe, og en helhetsvurdering av avtalen med New Creations gjorde at vi valgte å avslutte samarbeidet vi har hatt frem til nå. Det er ingen dramatikk i dette, og vi understreker at samarbeidet med New Creations har vært og er veldig godt.

Satiresiden Nasjonens Øye, som har vært noe av det mest populære innholdet på Helt Normalt, kan det imidlertid bli gjensyn med.

– Vi vurderer nå om dette er noe vi skal fortsette med og på hvilken måte. VG har fortsatt som klar ambisjon også å underholde, så følg med for nye morsomheter og en god latter i 2017.

Om du går inn på nettsiden heltnormalt.no vil du inntil videre bli sendt videre til nettsiden til «Wumo».