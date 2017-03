Heksa alle liker

En heks ved navn Maj Britt skaper enkel magi i en skog befolket med trivelige vesener.

Pulverheksa RIKSTEATRET ”Pulverheksa og vennene hennes” Av Ingunn Aaamodt Regi: Ivar Tindberg Scenografi: Christine Lohre Dukkedesigner: Grete Larssen Med: Maj Britt Andersen og dukkespillerne Janne Starup Bønes, Jørn Morstad, Haakon Strøm.

Pulverheksa er tilbake på scenen i Maj Britt Andersens fargerike skikkelse. Klar for nok en landsomfattende turne med Riksteatret, og klar for å møte barn ned til tre års alder i et kulturhus nær deg.

Dette er en forestilling som er skapt for det helt unge publikum. Handlingen er enkel, lettfattelig og i blant riktig så morsom. Den utfordrer ikke redselsgenene, men appellerer til trygghetsfaktoren.

Kjernen i det hele er Maj Britt, som med sin ro og varme har en naturlig utstråling av trygghet. Dette kjenner vi publikum også – uansett alder. Det potensielt skumle, blir mindre skummelt fordi Maj Britts pulverheks er en sikker buffer å gjemme seg bak. Det vet de små tilskuerne i likhet med kompisene hennes i pulverskogen; det være seg kråke eller katt, politi eller tyv, en drømmeprins eller en suppegjøk – for ikke å snakke om de viltre småtrollene.

Pulverheksas univers er godt kjent for norske barn. Som i eventyrenes verden dreier det seg om ymse typer dyr og troll, og et knippe «vanlige» mennesker. I denne fortellingen blir det surr i skogens stabilitet, fordi tyven og politimannen ikke samarbeider lenger og blir pottesure på hverandre. I tillegg er det et mystiske vesen med store fotspor som gjør den engstelige lille suppegjøken temmelig vettskremt.

Dette brokete persongalleri er godt ivaretatt av forestillingens dukkespillere, som tilfører stykket en god porsjon humor. Et par eksempler er tyven som har lagt opp som tyv for å sykle skogen rundt ikledd den gule ledertrøya fra Tour de France, eller pusteøvelsen til tidligere nevnte suppegjøk. I det hele tatt bærer de små spilloppene til skogens fargeklatter preg av overskudd.

Gjennom sine magiske trylle-evner sørger pulverheksa for at ro og orden i skogen gjenopprettes, og at vennskapet består. For det er vennskap det dreier seg om, det å ha noen som du VET er der for deg, uansett.

Det er intet utfordrende eller spesielt nyskapende ved denne forestillingen. Men den er fin, varm og hyggelig; i mine øyne egenskaper små barn gjerne kan få med seg på veien - en liten magisk pause fra den digitale «virkelighet».

Av Borghild Maaland