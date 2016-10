Tar teateret tilbake til Chateau Neuf – med jungelmusikal

Etter ti års tilværelse som studentsamfunn, blir det igjen showteater av Chateau Neuf i Oslo.

Jungelboken Rudyard Kipling skrev Jungelboka og den ble først utgitt i 1894. Han var født i India og hadde tilegnet seg mye kunnskap om jungelen der. Jungelboka regnes som et av de klassiske verk i moderne barnelitteratur, og har vært gjenstand for en rekke tolkninger, blant annet spillefilmer, animasjonsfilmer og musikaler. (Wikipedia)

Storsalen i Chateau Neuf har 1000 seter og den var en av Oslos viktigste storstuer og showarenaer i noen tiår etter åpningen i 1970. Siden 2008 har det vært drevet av Studentersamfundet til eget bruk, til forelesninger og noen TV-produksjoner.

– Men vi gleder oss stort til å gjenskape bredt sceneshow igjen her. Scenen er nemlig meget god. Og amfiet gir en frapperende intimitet for publikum, til tross for størrelsen, sier «Jungelboken»-regissør Tom Sterri.

Har du sett den nye filmen om «Jungelboken» som kom tidligere i år? VG mente den fortjente terningkast fem

Sterri som Baloo

I tillegg til å være regissør, skal Sterri også ikle seg bjørneham i den viktige rollen som Baloo:

– Endelig er jeg blitt gammel nok til å spille ham helt riktig; Baloo er en gammel og klok bjørn, sier Sterri (56) – som var «altfor ung» til å spille samme rolle i 1989 på daværende Bryggeteatret på Aker Brygge i Oslo – den forestillingen denne nye versjonen er en videreutvikling av.

Se de søte bildene av «apekongen» Louie!

Den nye forestillingen får premiere i januar.

Vi snakker nemlig om en opphavlig og originalt norsk musikal, bygget på britiske Rudyard Kiplings originalhistorie fra den indiske jungelen fra 1894. Arne Lindtner Næss skrev librettoen, Svein Gundersen komponerte og Wayne McKnight var idémaker og utformer.

Musikken er meget sammensatt – fra opera, via rock til country. Og en i utgangspunktet ganske barsk og skummel historie er helt bevisst myknet opp med gode doser humor, skal vi tro Sterri.

Må modernisere

– Vi spilte 270 forestillinger i 1989. Også den gangen var det selvfølgelig i jungelen det foregikk når vi fortalte historien om Mowgli, gutten som vokste opp blant ulver i jungelen. Men den gangen var vi nøye med også å legge handlingen til samtiden. Samtiden og virkeligheten i dag er annerledes. Så vi er nødt til å modernisere igjen; du skal ikke se bort fra at det kan dukke opp litt Pokémon Go, sier Sterri, som også nevner at Det Norske Teatret hadde sin egen versjon av musikalen på 90-tallet.

«Jungelboken» ble satt opp på Chat Noir i 2011. «Når apene går bananas og elefanten danser på bordet, er det fest», skrev VGs anmelder da,

Sterri er for øvrig ikke eneste skuespiller som går igjen fra 1989-forestillingen. Også folk som Kim Arne Widfladt (tidigere Haugen) og Arlene Wilkes er med igjen i scenestaben, som ellers teller folk som Rein Aleksander, Reidun Sæther, Hilde Lyrån, Hans Marius Hoff Mittet og Espen Grjotheim.

Unge Kevin Haugan (14) blir Mowgli – allerede en erfaren ung musikalherre, etter hovedrollen i «Billy Elliot» på Folketeateret i 2014, for tiden danser med Marcus og Martinus.

35 personer på scenen

Produsent er Taran AS, Tor Arne Ranghus, med Gusty Utterdahl som prosjektleder. Så kan man jo spørre om det ikke virker passivt i overkant å «bare» børste støvet av en gammel suksess for å tekkes et publikum?

– Vi har en sponsor – og bare en: Vårt publikum! Så selvfølgelig må vi lage noe vi tror folk vil ha. Som privatteater er vi helt uten offentlige støtteordninger. Så skal vi produsere, må vi finnet et publikum, sier Utterdahl.

– På den annen side er blir det intet lettvint med denne forestillingen. Hele scenen skal omskapes til jungel, det blir 35 mennesker samtidig på scenen samtidig.

Tom Sterri legger til:

– Og det kan ikke jukses på noen punkter – fordi vi voksne kan se gjennom fingrene med ting, men barn lar seg aldri lure av ting som ikke er ekte og bra nok. Så det faktisk aller viktigste for oss er det at vi har så utrolig lyst til å gå løs på denne musikalen igjen. Denne gangen er det grunn til å tro at de som vil se forestillingen kanskje opplevde den som barn – og nå selv er blitt foreldre. Vi kan jo ikke risikere å skuffe dem; synes de forestillingen var god for mange år siden, stiller de nye og høye krav til oss nå. Fallhøyden vår er antagelig høyere nå, enn i 1989, avslutter Tom Sterri.