Slår alarm: Fullt forfall på Nationaltheatret

NATIONALTHEATERET (VG) Onsdag slo styreleder Anne Enger full alarm. Forfallet på Nationaltheateret i Oslo blir bare større og større for hver dag som går.

Henrik Ibsen har all grunn til å se bekymret ut der han står på sokkel utenfor Nationaltheateret. Bygningen er bokstavelig talt i ferd med falle fra hverandre.

Innvendig er det store sprekker i gulv og i tak. Utvendig er deler av fasaden pakket inn.

– Det kan kanskje se ut som rehabiliteringsarbeidet er i gang, men alt man ser her nå er rene sikringsarbeider for å hindre at deler av muren faller ned og skade forbipasserende, sier prosjektleder ved Nationaltheateret Thomas Gunnerud som viser VG rundt på teateret.

Rett bak statuen av Henrik Ibsen er den lille balkongen nylig kasset helt inn, langs den øvre del av fasaden, både mot Stortingsgaten – og Karl Johan på den andre siden, er bygningen sikret med presenning og gjerdegitter.

– Ingenting av dette kan fjernes før bygningen blir rehabilitert, sier Gunnerud.

Onsdag gikk styreleder Anne Enger ut i Klassekampen og slo alarm om forholdene.

Nationaltheateret er et teater som bokstavelig talt bærer preg av tidens tann og manglende vedlikehold.

SETNINGSSKADER: Denne typen setningsskader er svært vanlig rundt om i gangene på Nationaltheateret. Foto: Jørgen Braastad , VG

Inne i publikumsområdet, utenfor hovedscenen er det sprekker i gulvet som er forårsaket av setningsskader, det samme er det i taket. Noe som særlig synes godt i takmaleriet over marmortrappen på den såkalte herresiden.

– Vi snakker om et krevende restaureringsarbeid som må utføres av spesialhåndverkere, sier Gunnerud.

Det er arkitekt Henrik Bull som har tegnet Nationaltheateret etter at han vant en arkitektkonkurranse i 1891. Teateret ble innviet 1. september 1899.

– Det er nærliggende å sammenligne rehabiliteringen av Nationaltheateret med restaurering og oppussing av Slottet, Universitetet, Eidsvollsbygningen og Høyesterett, sier Gunnerud.

Riksantikvaren har fredet teaterets bygningskropp og publikumsområdene frem til hovedscenen, samt skuespillerfoajeen er fredet.

– Samtidig må vi få gjort noe med toalettforholdene. Totalt har vi 12 toaletter for til sammen 750 publikummere, påpeker Gunnerud.

SKADET TAKMALERI: Skadene særlig synes godt i dette takmaleriet over marmortrappen på den såkalte herresiden på Nationaltheateret Foto: Jørgen Braastad , VG

Han er også opptatt av å få frem at rehabiliteringsprosjektet handler om mer enn restaurering av teaterbygningen.

– Det handler også om å modernisere scenerommene, bygge nye biscener og prøvesaler, samt publikumsfasiliteter som gjør teatret til en møteplass i vår tid, sier Gunnerud.

– Snart lurer vi på om vi får lyskastere i hodet



Skuespillerne har om mulig enda verre arbeidsforhold. Tirsdag fortalte Heidi Goldmann, lokal tillitsvalgt for Norsk Skuespillerforbund, om hvordan de som jobber på huset merker forfallet daglig.

– Det lukter vondt, garderobene er bråkete og ventilasjonen dårlig. Malingen flasser av, trekket på stolputene revner. I rørene er det blitt funnet døde rotter, og snart lurer vi på om vi får lyskasterne i hodet mens vi er på scenen, sa hun.

Både teatersjef Hanne Tømta og teaterets direktør Marta Færevaag Hjelle mener at det begynner å haste nå.

– Tålmodigheten begynner å bli tynnslitt nå. Hovedgrunnen til at vi holder ut er at de som jobber på Nationaltheateret er vant til å levere uansett, sier de to.

NEDSLITT: Billettluken – og det første som møter publikum når de kommer til Nationaltheateret. Foto: Jørgen Braastad , VG

VG har stilt en rekke spørsmål til Kulturdepartementet, blant annet hvor mye penger som er brukt på rehabilitering av Nationaltheatret, hva kulturministeren tenker om at skuespillere er redde for å få lyskastere i hodet og hvor viktig Kulturdepartementet synes bevaringen av teateret er.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen svarer ikke direkte på spørsmålene, men sier dette på mail via presseavdelingen:

«Arbeidet med rehabiliteringsplanene for Nationaltheatret er godt i gang. Når det gjelder de akutte forholdene er det gjort en tilstandsvurdering for forsterket nødsikring. Disse tiltakene gjennomfører teateret for å sikre folk og bygninger frem til selve rehabiliteringen er i gang.»

Han understreker at de er klar over behovet for rehabilitering, og at det er bevilget penger i 2017 til det han kaller en avklaringsfase. I klartekst vil de finne ut av hvor stort problemet på teatret er.

«Det er viktig å redusere usikkerhet, klargjøre mål, overordnede rammer og kostnader. På grunnlag av avklaringsfasen får vi mer presist og klart definert startpunkt for arbeidet med forprosjektet. Vi vil invitere styret til et møte om situasjonen. Dette vil bli avholdt i løpet av de nærmeste ukene», skriver han i e-posten.