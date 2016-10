Operadirektør Nils Are Karstad Lysø går av

De ansatte har i dag blitt informert om at administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø (48) går av som leder til sommeren.

Styret skriver i en pressemelding at de beklager avgjørelsen:

– Styret beklager at Lysø sier opp sin stilling, men vi respekterer hans valg. Vi er glade for at han kom tidlig til oss med denne beslutningen, og arbeidet med å finne hans erstatter er allerede godt i gang, sier styreleder Anne Carine Tanum.

Ansatte i Den Norske Opera & Ballett ble informert i dag. Lysø sier at han har brukt sommeren til å vurdere sin yrkesmessige fremtid, og at det er bakgrunnen for valget.

– Mitt valg handler om hva jeg ønsker å jobbe med fremover, og jeg har kommet til at jeg vil tilbake til næringslivet, hvor jeg har min bakgrunn. Men før den tid skal jeg arbeide videre sammen med resten av organisasjonen her i Operaen, og gjøre mitt beste for en smidig overgang, skriver den avtroppende direktøren i kunngjøringen.

SLUTTER OGSÅ: Per Boye Hansens åremål går ut til sommeren. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Turbulent tid



Lysø ble utnevnt som administrerende direktør i mars 2014. Han informerte styret i august om at han ikke ønsker å fortsette.

Det har vært sterke konflikter ved Operaen de siste årene.

I fjor ble det klart at operasjef Per Boye Hansen (59) ikke får fornyet sitt åremål. Boye Hansen, som har vært operasjef siden 2012, har bare jobb ut sommeren 2017. Den gangen uttalte Lysø – til tross for uenighetene med operasjefen – at styret var dypt takknemlige for arbeidet Boye Hansen har lagt ned.

Operasjef mistet jobben: Skrev åpent klagebrev

– Lysø har håndtert de utfordringene institusjonen står overfor på en meget god måte. Han og styret har samarbeidet svært godt, sier Anne Carine Tanum i dagens pressemelding.

Lysø kommer fra Stryn, er utdannet siviløkonom og har de siste 24 årene jobbet i inn- og utland med organisasjoner i ulike sektorer.

Det er satt ned et utvalg i styret som jobber med rekruttering av ny leder. Stillingen vil bli lyst ut i løpet av uken.

Hvem som overtar som operasjef etter Boye Hansen, gjenstår også å se.

Husker du? Operaen i hastemøte etter klagebrev