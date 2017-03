Maurstad om Nationaltheater-forfallet: – Det er farlig å være her

Skuespillerne som daglig jobber på Nationaltheatret tegner et dystert bilde av praktbygningen.

– Det er farlig å være på teateret. Det er trangt og det er sprekker i taket overalt. Det er en vakker bygning som virkelig er blitt stemoderlig behandlet. Det er støvete og det er kronglete. Garderobeforholdene er dårlige og trange, sier Mari Maurstad (60) til VG.

Hun får støtte av sin halvbror, Toralv Maurstad (90). Han er helt enig i at bygget, som ble i fredet i 1983 etter lov om kulturminner, trenger en ansiktsløftning.

– Ja, det er klart vi må holde Nationaltheatret i hevd, skulle bare mangle, sier skuespillerveteranen til VG.

Nationaltheatret i Oslo har et akutt behov for oppussing inn- og utvendig. Foto: Jørgen Braastad , VG

Maurstad forteller at bygningen er veldig umoderne, og at da teateret ble bygget i 1899, glemte de å lage garderober.

Nedslitt



– Så det har alltid vært trangt. Skuespillerne klager selvfølgelig. Ikke finnes det sidescener heller, som er vanlig å ha dekorasjoner på. Når man skal bytte mellom akter med tre forskjellige scener, må man derfor rive ned alt hver gang. Moderne scener har arealer som er tre ganger så store som hovedscenen, sier Maurstad og legger til:

– Vi er et gammelt teppeteater, sånn som pleier å stå på museum.

UMODERNE BYGNING: Toralv Maurstad mener Nationaltheatret er et gammelt teppeteater Foto: Therese Alice Sanne , VG

90-åringen ble første gang ansatt ved teateret i 1954. Fra 1978 til 1986 var han teatersjef. Også han forsøkte å skaffe penger til vedlikehold.

– Vi hadde en opprustning da jeg var sjef, og det var nødvendig etter brannen i 1980. Men vi fikk ikke så mye midler som vi ønsket. Det var bare nok til at vi fikk pyntet opp staffasjen litt. Kommunen og Staten sa at de ikke hadde penger, forteller teaterlegenden, som har vært frilanser siden 1986.

En av skuespillerne som har engasjert seg for å få fortgang i opprustingen av Nationaltheatret er Kim Haugen.

– Huset er nedslitt, og har dårlige klimatiske forhold med elendig ventilasjon. Det er fukt og skader i muren som faller fra hverandre. I tillegg til tekniske utfordringer man har på scenen fordi utstyr må moderniseres og oppdateres, opplever vi en total slitasje som det må gjøres noe med, sier han.

Heidi Goldmann, lokal tillitsvalgt for Norsk Skuespillerforbund, forteller at de som jobber på huset, merker forfallet daglig.

– Det lukter vondt, garderobene er bråkete og ventilasjonen dårlig. Malingen flasser av, trekket på stolputene revner. I rørene er det blitt funnet døde rotter, og snart lurer vi på om vi får lyskasterne i hodet mens vi er på scenen, sier hun til Klassekampen.

– Dette kan jeg underskrive på, sier Kim Haugen, som understreker at sikkerheten til publikum er ivaretatt.

Alltid noen tekniske feil

Skuespiller Jon Øigarden (45) har vært ved Nationaltheatret i 16 år.

TRENGER TOTALRENOVERING: Jon Øigarden har ikke følt seg utrygg på Nationaltheatret Foto: Line Møller , VG

– Bygget er gammelt og forfallent, og det er ingen tvil om at det trenger en god totalrenovering. Det er jo en unik bygning og et praktbygg, sier Øigarden.

Han har aldri følt seg utrygg på scenen, men sier det ofte er problemer med det tekniske – også midt i forestillinger.

– I det daglige er det helt topp å være på Nationaltheatret. Men på hovedscenen er det alltid noen tekniske feil – hydraulikk som ikke funker og forestillinger vi må stoppe fordi dreieskiven ikke fungerer. Det burde ikke skje.

– Hva ønsker du blir gjort?

– Det er så mange ting om en først skal ta tak i en sånn type hus. Det holder ikke å legge ny flis på et gammelt bad. Men det hadde vært fint – både for publikum og de ansatte – om de totalrenoverte Nationaltheatret.

– Man må ta vare på bygget



Erik Hivju (69) har vært engasjert ved Nationaltheatret siden 1968 og forteller at byggets tilstand har vært dårlig lenge.

– Hvordan opplever du tilstanden?

– Jeg lever jo på «herregangen» der. Sprekkene som kom i forbindelse med rystelser fra jernbanen og ble utbedret i sin tid, er begynt å komme igjen. Vinduene er også gamle og utette, og en ser at murpussen rundt rutene er på vei til å forvitre, forteller Hivju.

IKKE UMULIG: Erik Hivju mener de lever på «herregangen» på Nationaltheatret. Foto: Trond Solberg , VG

– Så vidt jeg vet er det klattet på så mange ganger at selve el-opplegget er utdatert. Det er hulter til bulter. Ventilasjonen har opphørt, og det er et forfall der inne som er ille, sier han.

For noen år siden så han også vannlekkasjer fra taket og ned veggen på Amfiscenen. Han synes likevel ikke det er noe problem å jobbe på teateret.

– Det har aldri vært så graverende at det er umulig å arbeide der. Men det kan være veldig kaldt i garderobene om vinteren.

– Hva håper du blir gjort?

– Mitt håp er at man kunne fulgt Ellen Horns idé og laget billettkontor under marken foran teateret: At vi fikk en undergrunnsavdeling og et nytt, lite teater. Å utvide under jorden kan du gjerne kalle et hundreårsperspektiv. Da kunne det være rom til regnskapsavdelingen og prøvesal på huset og man ville slippe å leie lokaler til dette. Man må ta vare på bygget! sier han.

Bygningsmassen knekker litt sammen

Thorbjørn Harr (42) synes det er positivt at det stadig kommer nye kulturhus rundt om i Norge, men synes det er merkelig at man ikke samtidig har tatt vare på Nationaltheatret som et av landets største og eldste kulturinstitusjoner.

Foto: Terje Bringedal , VG

– Jeg har vært der en del år nå, og man ser at bygningsmassen knekker litt sammen. Du kan se at det sprekker opp i veggene. I dag prøver man å beholde det gamle og legge til noe nytt – det blir en halvveis løsning fordi man venter, og det har de gjort i 20 år nå, på at det skal komme en oppjustering. Det trengs, sier han.

Harr har troen på å bevare Nationaltheatret samtidig som man utvikler det til et stort kultursenter av typen vi ser flere andre steder i Europa.

– Jeg håper man kan pusse opp og ta vare på den fantastiske arkitekturen som er der, samtidig som man kan utvikle moderne løsninger for å tilby publikum noe mer. De store teatrene i Paris, Berlin og London er samlingspunkter for både teater og annet kulturelt påfyll. Vi har ikke noe sted der vi kan bringe kunsten ut av de to tradisjonelle scenene for å møte publikum, påpeker han.