Hard kamp om norsk ballettforestilling i Paris

– Helt overveldende, sier ballettsjef Ingrid Lorentzen om ballettforestillingen «Ghosts» internasjonale suksess.

Nasjonalballettens dansedrama «Ghosts – Ibsens Gengangere» har tatt utlandet med storm.

Ballettforestillingen, som hadde norsk premiere i 2014, har blitt spilt i både Houston i USA og i Berlin, og denne våren spilles den i Wien.

I Paris oppsto det en hard kamp mellom to teatre som ønsket den norske forestillingen.

– Det var en veldig spesiell situasjon, men helt fantastisk å få to slike tilbud, sier Ingrid Lorentzen, ballettsjef ved Den Norske Opera & Ballett, til VG.

– Nasjonalballetten har hatt et forhold til «Théâtre des Champs-Élysées» i Paris siden 2014, da vi gjestet teatret med en forestilling. De fikk sansen for oss og ville ha oss tilbake regelmessig, og de ville sette opp «Ghosts», fortsetter hun.

– Men så fikk vi en forespørsel fra et annet teater i Paris som også ønsket «Ghosts». Da lokket begge teatrene med at de hadde best scene og kunne tilby en hel uke med forestillinger, sier Lorentzen.

Valget falt på «Théâtre des Champs-Élysées», og der skal forestillingen settes opp i 2019.

TIL UTLANDET: Camilla Spidsøe Cohen og Ole Willy Falkhaugen i «Ghosts». Foto: Erik Berg , Den Norske Opera & ballett

– Overveldende

Nasjonalballetten har også fått henvendelser om å spille stykket i blant annet St. Petersburg, Hong Kong, Beijing, Budapest, og New York.

– Det er fantastisk og helt overveldende at Norge som en ung ballettnasjon har laget en forestilling som er ønsket på tre kontinenter. Vi hadde aldri turt å håpe på at det skulle vekke så stor begeistring og føre til så mange forespørsler, sier Lorentzen.

Forestillingen har mottatt flere internasjonale priser og nominasjoner, blant annet en nominasjon til det som kan kalles ballettdansens Oscar, «Benois De La Danse», i 2015.

– Det er særlig morsomt siden forestillingen er Ibsen, og den er laget av og med Nasjonalballetten, sier Lorentzen.

Signaturverk

Lorentzen tok over som ballettsjef ved Den Norske Opera & Ballett i 2012. Da startet hun arbeidet med å gjøre Nasjonalballetten større i utlandet. Nå kommer det flere og flere internasjonale invitasjoner til det Oslo-baserte kompaniet.

– Da jeg ble ballettsjef, ønsket jeg å satse ekstra på å lage nye signaturverk. Det er fantastisk at «Ghosts», som er et slikt verk, har blitt en internasjonal suksess, sier Lorentzen.

«Ghosts – Ibsens Gengangere» er en moderne dansetolkning av Ibsen-klassikeren «Gengangere», skapt av teaterregissør Marit Moum Aune og koreograf Cina Espejord. Det er jazzmusikeren Nils Petter Molvær som står for musikken, og han spiller selv i forestillingen.

– Sammen med Nasjonalballettens fantastiske dansere har de skapt et språk som griper publikum veldig og snakker rett til hjertet, sier Lorentzen.

I Norge har 8.000 publikummere sett den første produksjonen av «Ghosts», noe som er unormalt høye tall for en nyskapende norsk danseproduksjon. Forestillingen har nypremiere på Hovedscenen i Den Norske Opera & Ballett 21. februar.