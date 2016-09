Dramatikeren Edward Albee er død

Mannen bak «Hvem er redd for Virginia Woolf?» ble 88 år gammel.

Edward Albee sovnet inn i sitt hjem i Montauk, på Long Island utenfor New York, opplyser hans assistent Jakob Holder ifølge The New York Times. Ifølge Holder døde Albee etter kort tids sykeleie.

Albee debuterte med et brak med «The Zoo Story» i 1958 og debuterte som Broadway-dramatiker fire år senere med «Hvem er redd for Virginia Woolf?». Amerikaneren står også bak stykker som «The Sandbox» og manuset til den velkjente musikalen «Breakfast at Tiffany's», basert på Truman Capotes kortroman med samme navn.

«Hvem er redd for Virginia Woolf?», spilles i disse dager på Oslo Nye teater med Linn Skåber og Sven Nordin i hovedrollene.

«Dette er rystende, gnistrende teater som vil sitte i lenge på den som er så heldig å få tak i billett», skrev VGs anmelder og ga oppsetningen terningkast seks.

Skuespillet har blitt satt opp verden rundt siden premieren i 1962, og ble i 1966 udødeliggjort gjennom en filmatisering med Elizabeth Taylor og Richard Burton i hovedrollene.

I 1963 foreslo Pulitzer-komiteen at prisen for beste stykke skulle gå til «Hvem er redd for Virginia Woolf?». Men stiftelsens styre mente angivelig at det – for samtiden – i overkant friske språket og den kontroversielle tematikken ble for upassende, og satte foten ned. Resultatet ble at ingen vant Pultizer-pris i denne kategorien dette året.

Den nevnte språkbruken har også blitt gitt skylden for at filmatiseringen ikke fikk Oscar.

Gjennom årene vant Albee like fremt en rekke prestisjefulle priser for sitt virke. Tre av stykkene hans har blitt tildelt Pulitzer-prisen og han vant Tony-prisen for beste oppsetning to ganger, i tillegg til at han i 2005 fikk en spesial-Tony for sin samlede innsats som dramatiker.

Albees partner gjennom 35 år, den 18 år yngre skulptøren Jonathan Thomas, døde av kreft i 2005.