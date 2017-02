Taylor Swift kan ha holdt sin eneste konsert i 2017

Da konserten gikk mot slutten hadde den verdensberømte artisten en oppsiktsvekkende nyhet til sine fans.

Taylor Swift holdt konsert i forkant av Super Bowl lørdag kveld i amerikansk tid. Til fansen hadde hun en sjokkerende nyhet.

– Jeg må være ærlige med dere. Så vidt jeg vet, så er dette den eneste konserten jeg skal holde i 2017. Og så vidt jeg vet, så er dette denne konserten.

Artisten fortalte publikum at de var hennes drøm, og ba de danse med og skrike ut.

– Så det jeg prøver å fortelle dere er at ved å komme hit i kveld, så deltar dere på hele min turné for i år, sa Swift.

Fikk du med deg? Taylor Swift er verdens best betalte kjendis.

Det var hennes minste publikum på flere år, med 9000 mennesker til stede ifølge Billboard.

27-åringen fremførte totalt 17 sanger under konserten. Singelen «Better Man» og «I Dont Wanna Live forever» for første gang live.

Den 90-minutters lange konserten innehold låter fra hennes Grammy-vinnende album «1989» og «Red» fra 2012. Swift fremførte hitlåter som «Shake it Off», «Blank Space», «Bad Blood», «I Knew You Were Trouble», «We Are Never Getting Back Together» og «22».

I kveld er det Lady Gaga som skal opptre under Super Bowl.

Tidligere har Coldplay, Katy Perry, Bruno Mars, Beyoncé og Madonna vært hovedartister under den store sportbegivenheten.

Les også: Swift med ny kjendisflamme.