Taylor Swift er tilbake på Spotify

For tre år siden ble det slutt mellom pop-prinsessen og Spotify – fredag var musikken hennes tilbake. Og det samme dag som lanseringen av «erkerival» Katy Perrys nye album.

I 2014 fjernet Swift musikken sin fra Spotify, med begrunnelsen at hun ikke fikk godt nok betalt. I et debattinnlegg i Wall Stress Journal skrev hun:

– Piratkopiering, fildeling og streaming har krympet antall solgte album drastisk, og hver artist har håndtert denne utviklingen på forskjellige måter. Det er min oppfatning at musikk ikke skal være gratis, og min vurdering er at enkeltkunstnere og deres plateselskap en dag vil avgjøre hva et album skal koste. Jeg håper de ikke undervurderer seg selv eller sin kunst.

Dette på tross av Spotify-gründer Daniel Ek hevdet at artisten fikk rundt 40 millioner kroner i året. Dette avviste Swifts plateselskap Big Machine, som mente hun kun fikk 3,3 millioner kroner.

Plateanmeldelse: Taylor Swift – 1989

Albumet «1989» nådde aldri Spotify, men ble en megasuksess for Swift. Det solgte 1,322 millioner eksemplarer i sin andre uke, og ble oppnådde dermed høyeste ukesalg på tolv år. Platen skal også være hovedgrunnen til at Swift ble fjorårets best betalte kvinnelige artist, da den tro inn svimlende 250 million kroner. Til sammen håvet stjernen inn 1,3 millarder kroner mellom juni 2015 og juni 2016.

Swifts reunion med Spotify skal være i forbindelse med at albumet «1989» har solgt over 10 millioner eksemplarer verden over.

Det, og albumet «Red» som kom i 2012, er nå tilgjengelig på Spotify.

Swifts lansering av albumene på Spotify kommer samme dag som Katy Perrys nye album «Witness». Flere reagerer på «sammentreffet», ettersom Swift og Perry i årevis har vært som erkerivaler å regne. «Barnslig» og «smålig» er adjektivene som går igjen.

Ingen av artistene har selv kommentert at de begge har sluppet musikk på Spotify samme dag.