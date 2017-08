Taylor Swift åpner seg om rettssaken - får støtte fra flere

Popstjernen takker for støtten etter rettssaken mot DJ David Mueller.

Det var i 2013 rabalderet begynte, da Taylor Swift mente radioverten hadde grepet tak i rumpa hennes under en «Meet & Greet».

Popstjernen kontaktet radiosjefene i KYGO-FM og fortalte om episoden, noe som til slutt fikk DJ David Mueller sparket.

Radioverten endte opp med å saksøke popstjernen for tre millioner dollar på grunn av tapte inntekter og ødelagt rykte. Swift responderte med å gå i motsøksmål, der hun krevde erstatning på én dollar og muligheten til å stå opp for andre i samme situasjon.

Vant rettssaken

Swift vant til slutt den heftige rumpekrangelen, og åpnet seg i går i en pressemelding om rettssaken.

Hun begynte pressemeldingen med å takke dommeren og resten av juryen for deres forsiktige vurdering av saken.

– Jeg ønsker også å takke mine advokater som har kjempet for meg og alle som er brakt til taushet på grunn av seksuelle overgrep, forteller hun.

Swift takker også for støtten hun har fått gjennom prosessen, og håper på å kunne hjelpe flere.

– Jeg anerkjenner at jeg er privilegert som kan ta på meg slike enorme kostnader og det å forsvare meg selv i en rettssak som dette. Mitt ønske er å hjelpe andre som ikke har en stemme, sier hun.

RETSSAKEN: Tegninger viser Taylor Swift og hennes mor i Denver Federal Court. Foto: Jeff Kandyba , Reuters

Superstjernen har derfor bestemt seg for å gjøre en rekke donasjoner til flere organisasjoner.

– Jeg skal gjøre donasjoner til flere organisasjoner som hjelper ofre til å forsvare seg mot seksuelle overgrep, sier hun.

Får støtte fra flere

Flere kjente personer har vist støtte til popstjernen. Blant dem er den amerikanske artisten Kesha.

Tidligere saksøkte Kesha sin tidligere produsent, Dr.Luke, for blant annet seksuelt misbruk over en lengre periode. Hun ønsket også å komme seg vekk fra platekontrakten hun hadde med ham.

Swift stilte opp for artistkollegaen og donerte over to millioner kroner til Kesha. Nå får hun støtte tilbake.

«Jeg støtter deg alltid. Spesielt akkurat nå og jeg beundrer din styrke og fryktløshet. Sannheten er alltid svaret.», skriver Kesha på Twitter.

Den engelske komikeren James Corden har også vist sin støtte til artisten.

«Dette er strålende», skriver Corden og viser til pressemeldingen som er blitt lagt ut.

Den kanadiske artisten Nelly Furtado viser også sin støtte til Swift. Furtado skriver på Twitter at hun selv har opplevd flere ansatte i radiobransjen som har gått for langt.

«Har vært på et par Meet&Greets der radiopersonalet har en tendens til å krysse grenser. Elsker at du kjemper for oss kvinners sikkerhets i arbeidsplassen.»