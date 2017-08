Moren til Taylor Swift i retten: – Hun ble ydmyket

Moren forteller at hun fikk sjokk da popstjernen fortalte hva som hadde skjedd.

– Hun sa «mamma, en fyr tok akkurat tak i rompa mi». Hun var virkelig rystet. Hun ble ydmyket, sa Andrea Swift da hun natt til torsdag norsk tid inntok vitneboksen i en domstol i Colorado.

Det er DJ David Mueller (55) som har saksøkt den 27 år gamle popstjernen og hennes team fordi han mener de har kommet med falske anklager – som førte til at han ble sparket fra jobben i radiostasjonen KYGO-FM. Han krever minst tre millioner dollar for tapte inntekter og svertet rykte.

Bakgrunnen er en bildeseanse med Taylor Swift under en såkalt «meet & greet» etter en konsert i Colorado i 2013. Popstjernen mener at han løftet på skjørtet, og tok tak i rompa hennes, noe som endte med at han og kjæresten ble kastet ut av sikkerhetsvaktene.

I retten bekreftet moren til Swift at de kontaktet sjefene til Mueller og fortalte om episoden, men hun avviste at de ba om at han fikk sparken. Hun forklarte derimot at de ønsket at arbeidsgiveren skulle vite hva som hadde skjedd, slik at de kunne ta sin egen avgjørelse. På spørsmål om hvorfor de ikke gikk til politiet, svarte hun:

– Jeg ville ikke at dette skulle definere livet hennes. Vi ville holde det privat, men vi ville heller ikke at han skulle komme unna med det.

Dagen i forveien var det Mueller selv som vitnet. Han kunne ikke svare på hvilke motiver popstjernen eventuelt skulle ha for å finne opp historien, men fortalte at bakgrunnen for søksmålet var å renvaske sitt eget navn.

– Det er en ydmykende opplevelse å bli anklaget for noe så forkastelig.

Det er ventet at popstjernen selv også vil vitne i rettssaken, som startet mandag denne uken.

