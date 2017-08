Ett bilde kan avgjøre Taylor Swift-rettssaken

For fire år siden fikk en radio-DJ sparken etter angivelig å ha befølt rumpa til Taylor Swift. Mandag startet rettssaken.

I 2013 ble det rabalder da DJ David Mueller angivelig tok seg til rette under en «meet & greet» etter en konsert i Colorado. Mueller og kjæresten skal ha stilt opp på bilde sammen med Swift. Popstjernen mener at han løftet på skjørtet hennes, og grep tak i rumpa. Swift skal deretter ha tilkalt sikkerhetsvaktene sine, og fått Mueller og kjæresten kastet ut. Swifts team tok siden kontakt med Muellers sjef, og skal ha fått ham sparket fra jobben.

To år senere saksøker Mueller Swift for å ha beskyldt ham for noe han ikke har gjort. Først mandag starter rettssaken, og ifølge Billboard er et bilde nøkkelbevis i saken.

Bildet ble tatt under «meet & greet»-seansen i 2013, og begges forsvarere hevder bildet styrker saken deres. På bildet ser man Swift stående mellom Mueller og kjæresten, og DJ-en har hånden sin plassert bak bakdelen til artisten. Det er imidlertid ikke godt å si om han faktisk berører Swift med hånden.

Swifts advokater kaller bildet slående bevis på at Mueller befølte henne, mens den andre fløyen hevder bildet viser at DJ-en hopper inn i bildet.

Swift selv har tidligere uttalt at hun er sikker på at det ikke var et uhell, skriver Billboard.

– Det var helt klart med hensikt. Jeg har aldri vært så sikker på noe i hele mitt liv.

Billboard skriver at moren til sangeren, Andrea Swift, vil vitne i rettssaken om valget de tok med å kontakte sjefen til Mueller og ikke politiet. Også en av livvaktene, personen som tok bildet og manageren til Swift er forventet å vitne i saken.

Også popstjernen selv er forventet å komme med sin forklaring i retten, ifølge The Hollywood Reporter. Det samme forventes av Mueller, som krever opp mot tre millioner dollar for å kompensere for skaden han mener han har lidd.