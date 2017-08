Prinsesse Madeleine er gravid igjen

Prinsesse Madeleine (35) og ektemannen Chris O'Neill (42) venter sitt tredje barn.

Det svenske kongehuset meldte gladnyheten på sine nettsider i kveld.

«Prinsessen har det bra, og fødselen er forventet i mars 2018», skriver hoffet.

Også prinsessen selv skriver på sin egen Facebook-side:

«Chris og jeg er henrykt over å kunngjøre at jeg er gravid. Vi gleder oss til at vi fire skal bli fem.»

Paret giftet seg for fire år siden, og i 2014 fikk de sitt første barn, datteren Leonore. Hun ble født i New York. Sønnen Nicolas ble født i juni året etter.

Etter noen år i USA valgte den lille familien å flytte hjem til Sverige - men O'Neill har imidlertid byttet base, og er nå registrert i Storbritannia.