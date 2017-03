Prins Daniel snakker ut om medfødt nyresykdom

Den svenske prinsen fikk ny nyre fra sin egen far for åtte år siden.

Jeg har, bank i bordet, hatt utrolig flaks. Det er bare å håpe at det holder seg slik, sier prins Daniel til Aftonbladet.

I forbindelse med Verdensnyredagen som gikk av stabelen i går holdt mannen til kronprinsesse Victoria et foredrag ved universitetssykehus. Han har selv en medfødt nyresykdom, og fikk ny nyre for åtte år siden.

I 2009 var han svært syk, og gjennomgikk en transplantasjon som i følge Aftonbladet mer eller mindre reddet livet hans. Nå går han på medisiner.

JULEBAKST: Prins Daniel med kronprinsesse Victoria og datteren Estelle. Foto: Kate Gabor , Kungahuset.se

Etter foredraget møtte prinsen 15 år gamle Vilma Gustavsson, som også har fått ny nyre av sin egen far.

– Det har ikke påvirket livet mitt negativt. Jeg er frisk og har det bra, sier prinsen på avisens spørsmål om hvordan han lever i dag.

Han ga tips til femtenåringen om ting som påvirker medisinen, og hva slags mat man må unngå. Vilma Gustavsson så nemlig et klipp med prins Daniel da hun selv ble syk, noe som gjorde henne roligere når hun skulle gjennomgå sin egen operasjon.

– Han fortalte meg at jeg ikke skulle spisse gurkmeie om man har fått nyretransplantasjon. Det ante jeg ikke. Det var noe han selv fikk vite etter å ha spist det. Så fortalte jeg ham om grapefrukt, for det hadde ikke han hørt noe om at man ikke skulle spise.