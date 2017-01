Lise Askvik (47) slutter i P4 – satser på politikk på heltid

Radioprofil Lise Askvik (47) slutter i jobben for å satse på politikken. Men stortingsplass vil lederen for det nye Helsepartiet helst unngå.

– Jeg innbiller meg at det å sitte på Stortinget er som å sone, å sitte inne! Det ligger ikke naturlig for meg å oppføre meg og kle meg. Jeg vil være partileder og jobbe utenfra, sier Lise Askvik til VG.

Radioprofilen snakker som vanlig på inn- og utpust og kan nå avsløre at hun virkelig mener alvor med sin inntreden i politikken.

Askvik satte seg selv for alvor på kartet i Helse-Norge da hun tok opp kampen for at brystkreftopererte skulle få rekonstruert puppene. 47-åringen ble selv rammet av brystkreft i 2011.

I fjor høst ble det kjent at hun starter et splitter nytt politisk parti, Helsepartiet.

Partiet hadde som mål å samle inn 5000 underskrifter før jul, men da 6.500 ble samlet på under tre måneder bestemte Askvik seg for å gå «all in»:

Nå slutter hun som programleder i P4.

– Det er en stor sjanse å si opp jobben og kaste seg ut i noe så usikkert, men dette store engasjementet forteller meg at folk flest begynner å forstå hvilket uføre vi er i. En versjon som ikke stemmer med hva flere hundretusen pasienter opplever, sammen med mange ansatte. De store etablerte partiene er skjønt enige om en rosemalingsversjon av helsesystemet. De fleste skjønnmaler, bortsett fra Senterpartiet, som har skjønt veldig mye bra.

– Kan du ikke gå inn i Senterpartiet da?

VERKEN RØDT ELLER BLÅTT: Askvik har selv stemt AP nesten hele livet, men kaller Helsepartiet et «rødblått» parti, og samarbeider kun med dem som er villig til å finne de beste løsningene. Foto: Erlend Daae, VG Foto: Erlend Daae , VG

– Du vet, når man har en hjertesak som er så viktig, overskygger det alt annet. Selv om jeg har vokst opp på gård og kanskje ville passet inn der av «legning».

Partiet skal jobbe hardt mot Stortingsvalget, men Askvik ser altså for seg andre enn henne blant de folkevalgte dersom partiet skulle vinne plass til høsten. Men hun lukker ikke døren hundre prosent.

– Jeg må gjøre jobben som tjener saken best. Hvis det på sikt viser seg at alle mener jeg må på stortingslisten, noe jeg ikke håper, må jeg kanskje stille meg til disposisjon.

Askvik innrømmer at hun kaster seg ut på dypt vann, og forlater altså en godt betalt, trygg jobb i P4. Lønn kommer i andre rekke.

– Jeg må suge på labben. Men altså, jeg er godt gift, det er ikke noe fare med meg. Jeg har et greit lån og en mann som tjener greit. Vi får jobbe frem til valget, etter valget får jeg kanskje finne meg en jobb.

FØRER ARVEN FRA SJEFSMEGGA VIDERE: Lise Askvik sammen med Astrid Gunnestad, som hun selv omtaler som sin «åndsmor», i 2011. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

– Nisjepartier har ikke tradisjonelt hatt så voldsomt gjennomslag, hva skal du gjøre for å endre på det?

– Jeg får legge alt i potten og gjøre mitt verste! Astrid Gunnestad, min kjære sjefsmegge, lærte meg mye om mot. Jeg får prøve å hedre hennes minne ved å være litt modig.

– Hva vil du savne med P4?

– Jeg synes fremdeles det er kjempegøy å være på luften. I P4 er det vanskelig ikke å ha det moro. Det er som å komme til familien sin, det er lett å få en klem. De sjøsetter meg med de beste ønsker. De har vist veldig stor forståelse, og jeg er skikkelig imponert over dem.

Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at Askvik velger seg tiden med Astrid Gunnestad som riksmegge som det beste minnet fra sine 14 år i P4. Astrid Gunnestad døde i fjor, 77 år gammel.

– Det å ha få stått så nær min «åndsmor» har vært en livsgave . Jeg har fått med så mye tankegods og kritisk sans. Hun var en amasone. Den fandenivoldskheten er det fineste jeg tar med meg. Den tar jeg med meg inn i politikken! Jeg tar spenntak og kaster meg på, og går det til helvete, så skal jeg reise på første klasse!