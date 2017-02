Prince Charles’ guddatter Tara Palmer-Tomkinson funnet død

Den britiske sosietetskvinnen Tara Palmer-Tomkinson ble 45 år gammel.

Palmer-Tomkinson var knyttet til det britiske kongehuset ved at hennes foreldre var nære venner med Prins Charles og Camilla, hertuginnen av Cornwall.

Prins Charles var hennes gudfar.

Hun var også skribent i The Sunday Times, og realitystjerne i serien «Celebrity Get Me Out of Here». Hun ble diagnostisert med en ikke-ondartet hjernesvulst i 2016.

Palmer-Tomkinson ble funnet død i leiligheten sin i London, og det er foreløpig ikke konkludert med noen dødsårsak, men dødsfallet karakteriseres ikke som mistenkelig.

Prins Charles er i sorg og har har sendt ut en pressemelding om dødsfallet, ifølge flere britiske medier.

– Vi er i dyp sorg, og tankene går til familien, heter det i pressemeldingen.

Palmer-Tomkinson, som tidligere ble beskrevet som en såkalt «it-girl» skal ha slitt med rusproblemer, og fikk behandling for kokainavhengighet på 90-tallet, skriver The Mirror.



KONGEHUS-EKSPERT: Kjell Arne Totland i TV 2. Foto: Jan Petter Lynau , VG

TV2s kongehusekspert Kjell Arne Totland beskriver Palmer-Tomkinson som en superkjendis hjemme i Storbrtiannia, også på grunn av sine kongelige kontakter.

– Da prinsene William og Harry var små, var Tara og hennes søster Santa derfor ofte med Charles og barna på vinterferie i Alpene. Prins Charles og hans Camilla har da også allerede gitt uttrykk for sin sorg i britiske medier, sier Totland som sist så Palmer-Tomkinson i William og Kates bryllup i London i 2011.

–Da kom hun til vielsen i Westminster Abbey sammen med sin søster, Santa Montefiore, som i dag er en berømt forfatter – med stor suksess også i Norge.

– Jeg møtte faktisk Montefiore sist hun var i Oslo – og da snakket vi også om hennes søster, som nå er gått bort. Montefiore fortalte da at de to alltid hadde stått hverandre svært nær – selv om de var «svært ulike» , som hun sa.