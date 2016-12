TMZ: Carrie Fishers dødsårsak ikke kjent

Rettsmedisineren skal ikke ha villet konkludere etter obduksjonen av Carrie Fisher.

Det er skrevet ut en dødsattest for Carrie Fisher (60), skriver kjendisnettstedet TMZ. Den skal ikke inneholde dødsårsak, ettersom det ikke er klart hva som tok livet av Star Wars-stjernen.

Rettsmedisineren i Los Angeles utførte en obduksjon fredag, og TMZs kilder her hevder dødsårsaken ikke umiddelbart var åpenbar.

Fisher døde på sykehus tirsdag morgen amerikansk tid, etter det som ble beskrevet som et massivt hjerteinfarkt på flytur fra London til Los Angeles. Dagen etter gikk Fishers mor, skuespillerlegenden Debbie Reynolds (84), bort.

Ifølge nettstedet ble dødsattesten utstedt uten å konkludere med årsak fordi familien ellers ikke ville kunnet ha gjennomført en begravelse.

Fishers mor var hjemme hos sin sønn for å planlegge begravelsen til datteren da hun ble dårlig. I et intervju med ABC News som ble publisert fredag, sier sønnen Todd Fisher at moren døde fordi hun «ikke ønsket å forlate Carrie og ikke ville at hun skulle være alene», skriver britiske The Guardian.

Flere medier skriver lørdag at det ikke er satt noen dato for begravelsen til de to foreløpig.

