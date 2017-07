Luke Skywalkers lyssabel fra «Star Wars» er solgt

Selskapet Ripley's har betalt 3,7 millioner kroner for en filmrekvisitt.

Vel, for noen er det kanskje bare en filmrekvisitt.

For «Star Wars»-fans og fremtidige besøkende ved «Ripley's Believe it or not»-museum er det snarere «et elegant våpen fra en mer sivilsert tid».

Selskapet har nemlig kjøpt sabelen for over 3,7 millioner norske kroner, melder Hollywood Reporter. Skywalkers ikoniske belteheng ble solgt denne uken under auksjonen «Profiles in History», sammen med flere andre store og små gjenstander fra filmhistorien.

R2D2 for 23 millioner kroner



Lyssabelen ble laget av bestanddeler fra et gammel Graflex flashgun-kamera, ifølge Orlando Sentinel.

– For oss var det en kul «tro det eller ei (believe it or not)», resirkulert kunst før noen egentlig kalte det for det, sier visepresident Edward Meyer i Ripley's til avisen.

SOLGT: Denne «lyssabelen», som ble brukt av Luke Skywalker (Mark Hamill) under de to første «Star Wars»-filmene, er solgt på en auksjon i USA. Foto: Lou Bustamante , AP / NTB Scanpix

Det var på forhånd ventet at sabelen ville gå for noe mellom 1,3 og 2,3 millioner. «Star Wars»-produsent Gary Kurtz var den første private eieren, men det skal ifølge Orlando Sentinel ha vært en annen, meget fornøyd, eier imellom.

Det bør også selgeren av R2D2 være. Luke Skywalkers lille, store droide-hjelper gikk for svimlende 2,76 millioner dollar, eller altså 23 millioner norske kroner, til en ikke navngitt kjøper, melder blant andre Huffington Post.

Ikonisk



For spesielt interesserte: Den aktuelle lyssabelen ble, ifølge kanonen, utformet av Anakin Skywalker og brukt blant annet under klonekrigen.

En lang reise senere, og overtatt av Obi Wan Kenobi, ble det blå våpenet overlevert unge Luke Skywalker i fjerde del, men første film: «Et nytt håp» (1977).

Etter noe egentrening av Luke Skywalker ble lyssabelen sågar svingt i «Imperiet slår tilbake» (1980), før den spirende jedien mistet den – og hånda som holdt den – ned i avgrunnen i Cloud City. Han var på tidspunktet mer opptatt av sitt eget slekstre.