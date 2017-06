Carrie Fisher hadde kokain og heroin i kroppen da hun døde

Obduksjonsrapporten slår fast at «Star Wars»-stjernen hadde flere narkotiske stoffer i systemet da hun gikk bort.

Mandag ble en ny obduksjonsrapporten for Carrie Fisher sluppet, skriver The Associated Press.

Den viser at filmskuespilleren kan ha inntatt kokain tre dager før hun hjerteinfarkt på flyet i desember. Fire dager senere døde hun, 60 år gammel.

Fant flere narkotiske stoffer

Lørdag skrev samme nyhetsbyrå at rettsmedisinerne ikke kunne fastslå den endelige dødsårsaken, men at hun døde av søvnapné og «andre ubestemte faktorer». Rapporten som kom mandag byr imidlertid på flere detaljer.

Det ble også funnet spor av heroin og ecstasy i kroppen til den avdøde stjernen, men rettsmedisinerne kunne ikke fastslå når Fisher skal ha inntatt stoffene.

Rapporten sier også at det er uvisst hvilken betydning kokainen har hatt for Fishers dødsfall.

–Basert på tilgjengelig toksikologisk informasjon, kan vi ikke fastslå betydningen av de ulike stoffene som ble oppdaget i Ms. Fishers blod og vev, med tanke på dødsårsaken, står det i rapporten.

Opphopning av fettvev i blodårene til skuespilleren skal også ha vært en medvirkende årsak til at hun døde, skal rettslegen ha uttalt forrige uke.

Ikke overrasket over narkotikabruk

Fisher bror, Todd Fisher, uttalte forrige uke at han ikke var overrasket over at narkotika kan ha bidratt til søsterens død.

– Fra mitt perspektiv er det absolutt ingen nyhet at Carrie tok narkotika, sa han til AP.

Nyhetsbyrået skriver videre at Fisher har en lang historie med ulike stoffer fra ung alder, og at hun fikk flere ulike medikamenter og behandlinger for sin bipolare lidelse.

Dagen etter døde Carrie Fishers mamma, Debbie Reynolds. De ble gravlagt sammen i januar.