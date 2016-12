Norsk Tippings nettside nede

To timer før håndballfinalen mellom Norge og Nederland kneler nettsiden til Norsk Tipping.

– Vi har problemer med databasen som regulerer sportsspillene. Det jobber vi særdeles aktivt med å få reparert nå. sier Tonje Sagstuen, kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, til VG.

Hun forteller at de ennå ikke er sikre på hva som er årsaken til feilen, men at de har fått inn bistand for å reparere feilen.

– Men dette er ikke en feil som gjelder alle. Noen kommer inn på nettsiden vår, andre ikke. Så helt nede er vi ikke, sier Sagstuen, som selv har en lang karriere som håndballspiller på landslaget.

Kun sportsspillene nede



Det er sportsspillene til Norsk Tipping som sliter. Databasene for de andre spillene er ennå oppe og går.

Nettkrasjet til kommer to dager etter at den borgerlige regjeringen bestemte å videreføre det norske spillmonopolet.



Regjeringen begrunnet sitt nei til spillselskapene med at Norsk Tipping har en viktig rolle med å finansiere kultur, idrett og frivillighet i landet. Hensynet til spillavhengighet er en viktig årsak til at regjeringen ikke vil ha utenlandske spillselskaper i Norge.