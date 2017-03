Disse klassiske spillbrikkene blir borte fra Monopol

Monopol-fans over hele verden har talt. Støvelen, trillebåren og fingerbølet i det klassiske brettspillet skal ut!

I januar gjorde Hasbro, produsentene av det klassiske Monopol-spillet, det mulig for fansen å stemme over hvordan den fremtidige utgaven av brettspillet skulle være. Avstemningen over hvilke brikker som skulle beholdes og hvilke brikker som skulle vrakes, foregikk på VoteMonopoly.com.

Over 34 millioner personer, fra 146 land, har avgitt sin stemme og dommen er klar: støvelen, trillebåren og fingerbølet skal dumpes.

HISTORIE: Slik såg den gamle «gjengen» ut, med støvelen, trillebåren og fingerbølet som er stemt ut av fansen. Foto: Steven Senne , AP

Skotsk terrier på topp



– Til tross for at vi ikke kan si hvorfor akkurat disse brikkene ble valgt, eller hvem som har valgt dem, så vet vi at de representerer stemmen til våre fans – unge og eldre – fra hele verden, sier Jonathan Berkowitz, senior visepresident for markedsføring i Hasbro til CNN.

Fansen fikk valget mellom 64 brikker, der 56 av dem var helt nye. Blant de ferske kandidatene var en emoji, et emneknagg og en telefon inspirert fra 80-tallet. Velgerne skulle velge ut sine åtte favoritter.

Blant de klassiske brikkene er den skotske terrieren, slagskipet, racerbilen, hatten og katten fremdeles elsket av fansen og med videre.

Hunden var folkets absolutt favoritt med totalt 212,146 stemmer, etterfulgt av T rex med 207,954 stemmer. På tredje plass kom hatten med 167,582. Bilen fikk 165,5083; anden; 160,485; katten 154,165; pingvinen 146,661 og slagskipet kom på siste plass med 134,740 stemmer.

NYE: Slik ser de tre nye brikkene som kommer med i brettspillet til høsten ut. Foto: Wayne Parry , AP

– Trist



Berkowitz som selv har vokst opp med å spille Monopol sier til AP at det er trist å se tre brikker forsvinne.

– Men det blir gøy å få med de nye som fansen har valgt med i miksen, sier han.

Den som kom aller dårligst ut var en regnstøvel med 7,239 stemmer.

Den nye utgaven kommer etter sigende i salg til høsten.

Monopol ble lansert 19. mars 1935 da Parker Brothers kjøpte rettighetene til spillet. Fingerbølet og støvelen har vært en del av spillet siden 1935 og trillebåren ble introdusert på 1950-tallet.