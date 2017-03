Slik gikk det da Henning Idrettslag søkte etter «ei grepa vaskekjærring»

Dagen før kvinnedagen etterlyser fotballaget damer som er «glad i sveitte mannekroppa».

Etter noen års fravær har Henning IL i Steinkjer bestemt seg for å blåse nytt liv i sitt A-lag i fotball for karer.

Nysatsningen har pågått siden januar. Men etterhvert har det dukket opp behov for mer enn lure pasninger og treffsikre skudd.

Fotballdraktene viste seg nemlig å trenge en vask i ny og ne. Og da valgte ledelsen å legge ut en aldri så liten stillingsutlysning på Facebook.

«Vi søker ei eller flere DAMER som kunne tenkt seg å hjelpe et A-lag opp og frem ved å være ansvarlig for at rustningene er skinnende rene til bygdas riddere», heter det i innlegget.

«Vi har behov for ei grepa dame som kan maskineriet, er optimistisk, humørfyllt og "glad i sveitte mannekroppa" ( drømmestilling, ikke sant?) Ei grepa "vaskekjærring" på godt bygdamål.»

Kort tid etter at posten ble lagt ut hadde en god prosentandel av lagets 328 følgere reagert med vantro i kommentarfeltet. Flere lurte på om det var en fleip i forbindelse med 8. mars.

LA UT – OG FJERNET: Leif-Johan Austmo. Foto: PRIVAT

– Dere glemte å datere utlysningen deres til 1950, skriver en.

– Er vaskjærring et annet ord for sexleketøy, eller er det jeg som misforstår hele annonsen her, lurer en annen.

– Håper at ingen på dette laget har kvinnelige kjærester som må holde ut dette sexistiske drittet, melder en tredje.

Ville ha bestemor



Fotballagets presse- og sponsoransvarlige, Leif-Johan Austmo (25), sier til VG at målet var å få til en humoristisk utlysning, og at den nært forestående kvinnedagen ikke streifet ham.

– Jeg ville ikke støte noen. Men jeg har sett via annen jobb jeg gjør at man får mer oppmerksomhet når man legger ut noe humoristisk. Målet var å få tak i noen mødre eller bestemødre som ville hjelpe oss med vasken.

– Bestemor er kanskje ikke den første man tenker på når man ser disse tegningene?

– Nja, det er gamle pinup-tegninger, og det er jo ganske gammelt! Men altså, de var bare noe som kom opp da jeg søkte på vaskedamer på Google.

Austmo tar reaksjonene til etterretning, men synes også at flere gikk vel langt i sine tilbakemeldinger.

– Jeg synes jo at enkelte ting i kommentarfeltet var vel så undertrykkende som det vi skrev, jeg ble litt sjokkert over måten folk sa i fra på.

Posten er nå fjernet, og erstattet med en beklagelse.

– Noen vil si det er feigt å gi seg, men jeg tror det var det beste, sier Austmo.

Han forteller at utlysningen også har hatt en positiv, ønsket effekt.

– Det er et par i bygda som har sagt at de greide å se humoren i det, og har lyst til å stille opp.