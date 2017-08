Kjæresten sønderknust etter bodybuilder Rick Pianas død

Fitness-modell Chanel Jansen skriver at det føles som hun har «et hull i hjertet» etter at Rich Piana døde fredag – bare 46 år gammel.

Jansen, som skal være i slutten av 20-årene, skriver på Instagram at hun og kjæresten kvelden før han døde hadde sett den romantiske filmen «Dagboken (The Notebook)» sammen. Filmen ender med at et eldre ektepar sovner inn i hverandres armer.

«Jeg sa til ham at det var sånn det burde være. At det var meningen for oss å gå samtidig. Så når det en dag er min tur, må du komme og ta meg med dit hvor det er meningen at vi skal være, for jeg vil ikke reise noe sted uten deg», skriver den sorgtyngede kjæresten og bruker hashtaggen #mittlivskjærlighet.

Hun har postet et bilde av de to sammen, smilende og glade, liggende på en seng.

«Jeg kommer alltid til å kjenne på at det er et hull i hjertet mitt, hvor han hører til», skriver hun og forteller at hun «alltid skal huske at hun var elsket av verdens mest fantastiske mann».

Det var den kontroversielle bodybuilderens islandske ekskone Sara Piana (28) – også hun fitness-utøver, som fredag meldte om hans bortgang på sin egen Facebook-side.

«Jeg er oppløst i tårer mens jeg skriver», lød det fra ekskona, som var gift med Piana i ett år inntil de gikk hver til sitt i fjor.

Amerikanske Rich Piana, tidligere Mr. California (2003), kollapset i hjemmet han delte med samboeren Jansen for to uker siden og ble lagt i kunstig koma. Politiet skal ha funnet store mengder med anabole steroider hjemme hos 46-åringen, som har vært åpen om sitt misbruk av stoffet i 27 år.

Det er likevel uklart enn så lenge hva som forårsaket kollapsen. Det kan drøye før obduksjonsresultatet foreligger.

Piana har hatt over 1,2 følgere på Instagram, hvor han han under mottoet «Bigger By The Day» har dokumentert kroppsbyggingen sin. Siste bilde ble lagt ut 10. august.

MAI I ÅR: Rich Piana på en pressekonferanse i anledning «Generation Iron 2» i National Exhibition Centre i Birmingham i England 12. mai. Foto: Richard Stonehouse

Selv om Piana hevder han aldri kunne oppnådd samme resultat uten anaobole steroider, har han postet videoer på YouTube hvor han har advart andre og oppfordret til naturlig kroppsbygging.

Piana fikk et illebefinnende og falt om mens kjæresten klippet håret hans for snart to uker siden.

Dagen etter postet Jansen bilde av kjærestens hånd og sin egen – samtidig som hun takket fansen for alle oppmuntrende støtteerklæringer og ønsker om god bedring.