Facebook-sjef til VG: Tar nytt grep mot ulovlig spredning av nakenbilder

Fra og med i dag gjør Facebook det mye vanskeligere å spre intime bilder. Det gir Sophie Elise Isachsen (21) håp.

Nye verktøy skal bidra til at et bilde som er rapportert inn og registrert som ulovlig spredning av nakenbilder, også omtalt som hevnporno, ikke kan spres videre på hverken Facebook, Messenger eller Instagram.

– De registrerte bildene etterlater seg et slags foto-fingeravtrykk, opplyser Antigone Davis, global sikkerhetssjef for Facebook, på en eksklusiv spørsmål og svar-runde over nettet i formiddag.

VG var eneste medium fra Norge som deltok på konferansen sammen med to journalister fra Danmark og Sverige.

Nytt fra i dag er altså at Facebook på global basis, ved hjelp av eksperter, skal bremse skaden når den først har oppstått. Det er fortsatt umulig å hindre at et privat bilde publiseres, men den videre spredningen mener Facebook nå at de er i ferd med å få bukt med.

– Avansert teknologi skal i stor grad klare å kjenne igjen det aktuelle bildet, og automatisk blokkere at det postes på nytt. Samtidig vil vedkommende som forsøker å legge ut et tidligere slettet hevnpornobilde, få en advarsel, sier Davis.

Dersom bildet er meldt inn, og Facebook har konkludert med at det bryter retningslinjene, vil det altså bli langt vanskeligere å publisere det igjen. Men helt vanntett er ikke den nye teknikken.

OFFER: Sophie Elise Isachsen. Foto: ODIN JÆGER , VG

Da VG spør hvordan Facebook klarer å fange opp tidligere sensurerte bilder dersom de er blitt manipulert, fargejustert og fikset på i ettertid, innrømmer Davis at de har utfordringer.

– Jo større variasjonen er fra det opprinnelige bildet, jo mer komplisert blir det å avsløre at det er samme bilde. Men jeg vil påstå at teknologien er ganske presis.

Sophie Elise: – Positivt



Toppblogger Sophie Elise Isachsen opplevde marerittet i fjor. Hun tar imot Facebook-nyheten med glede.

– Hevnporno er et stort og dessverre voksende problem. At Facebook som plattform for spredning av innhold nå tar grep, er positivt. Det gjenstår å se om det vil fungere i hverdagen,. Men det er et fint signal, selv om det finnes en rekke andre plattformer hvor slike bilder blir spredt.

– Hva tenker du om at du kunne fått forminsket skade dersom dette hadde vært lansert for et år siden?

– Jeg kan ikke forholde meg til hva som kunne ha skjedd for et år siden, for slik var det jo ikke for min del. Om Facebook har tatt et steg i riktig retning, håper jeg også rettsvesenet snart kan ta et gigantisk steg, for det trenger de, sier Isachsen, som fikk sin sagt henlagt.

– Dessverre så opplever jeg at det enda er langt å gå med holdninger til hevnporno og hva slags type rettigheter man har når man opplever digitale overgrep, sier hun.

FACEBOOK-TOPP: Antigone Davis. Foto: PRIVAT

I løpet av ett år har Facebook vært i tett dialog med over 150 sikkerhetsorganisasjoner verden rundt, deriblant i Irland, Sverige, Washington DC, Kenya, India, New York, Spania, Tyrkia og Nederland for å rådslå om hvordan spredningen kan bekjempes.

– Vi mener vi har fått på plass gode teknologiske verktøy som kan bidra til å øke sikkerheten. Vi jobber også med å øke hastigheten på responstiden når bilder er rapportert inn, forklarer sikkerhetssjefen, som har sin base i Washington.

Fakta om hevnporno * Intime bilder eller videoer blir distribuert på nett uten samtykke. * Bildene eller filmene er ofte lastet opp av forsmådde ekskjærester for å hevne seg, derav navnet. Andre ganger har private bilder eller videoer blitt stjålet av hackere. * Enkelte ganger er bildene tatt eller videoene filmet uten offerets viten. * I mange tilfeller har offerets fulle navn, bosted, profiler i sosiale medier, e-postadresse til sjefen og foreldrene blitt lagt ut samtidig med bildet. Slik blir ofrene ofte forfulgt og trakassert. * 9 av 10 av ofrene er kvinner. 68 prosent av ofrene er mellom 18–30 år gamle. 27 prosent er mellom 18 og 22 år gamle. * En undersøkelse viste at 47 prosent av de spurte ofrene hadde vurdert selvmord. * Flere land har innført lover mot hevnporno, blant annet Tyskland og Israel. Kilder: End Revenge Porn, Wikipedia, Dagens Næringsliv, Charlotte Laws.

Fortsatt er Facebook avhengig av at folk rapporterer inn bilder de tror eller vet bryter med reglement og personvern. Davis forklarer at de føler et stort ansvar for at deres brukere skal føle seg trygge, og at de ofte stenger brukerkontoer som bryter regler.

– Vi vet at det å få slike bilder spredt, medfører utrolig mye stress og følelsesmessig belastning. Det siste året har det blitt veldig tydelig for oss hvor omfattende problemet er, sier Davis.

Davis ble på spørrerunden konfrontert med at Facebook ofte kritiseres for å slette feil bilder og tillate bilder som burde vært fjernet. Hun fikk i den sammenhengen spørsmål om hvordan nettsamfunnet skal klare å konkludere med at et bilde virkelig er hevnporno og ikke postet frivillig.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, og det er viktig å presisere at det grepet vi nå tar, bare er ett skritt i riktig retning. Det er fortsatt et stykke å gå, men vi har tro på ekspertisen. I tillegg ser vi stort fremtidig potensial i denne teknologien.

Justisminister: – Det ultimate tillitsbrudd



På spørsmål om hvorfor ikke Facebook har lansert dette konkrete verktøyet tidligere, med tanke på at det i lang tid har vært mulig å spore opp identiske bilder, svarer sikkerhetssjefen at det «har vært og er en lang prosess».

– Som sagt, vi anstrenger oss hele tiden for å bli bedre. Nå ser vi denne konkrete problematikken i et globalt perspektiv og har registrert hvor unik skade hevnporno fører til både emosjonelt og på andre måter. Det grepet vi nå gjennomfører, er et resultat av et stort samfunnsengasjement og ett års intens research fra vår side. Vi vet det er en lengre vei å gå, men dette er et steg på veien, sier Davis til VG.

Ennå er det ikke mulig å gjenkjenne videoinnhold på samme måte.

– Men dette er noe vi holder på å utforske, forklarer sikkerhetssjefen.

Facebook har inngått samarbeidsavtaler med en rekke organisasjoner globalt for å kunne tilby ofre støtte og rådgivning.

NORDISK SJEF: Peter Münsteri Facebook. Foto: Andrew Burton , VG

Peter Münster, kommunikasjonssjef for Facebook i Norden, sier til VG at de har ressurser til rådighet, uansett hvor brukerne bor.

– Hevnporno er en utfordring ved at den også strekker seg ut over én enkelt plattform. Men vi gjør hva vi kan får å hjelpe brukerne på våre egne plattformer med veiledning og rådgivning rundt hvordan man bør agere hvis man er rammet, sier Münster.

– I Norge har vi de siste årene blant annet vært i dialog med Redd Barna og Slettmeg.no, opplyser han.

