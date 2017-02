Demi Lovato blir latterliggjort på sosiale medier

Popstjernen viste verden at hun var én prosent afrikansk, responsen er ikke særlig hyggelig.

Demi Lovato har som mange andre stjerner en stor horde av mennesker som følger med på alt hun gjør. En ny trend på sosiale medier er å ta en DNA-test for å finne ut av hvilken etnisitet man representerer og så vise det frem.

Lovato valgte å dele resultatet med sine 41 millioner følgere på Twitter og postet i går to innlegg hvor hun beskriver DNA-profilen:

«Jeg tok en DNA-test og fant ut at jeg hovedsaklig er spansk, med ur-amerikanske aner, skandinaviske (som jeg ikke ante), irsk, britiske...»

«Og jeg er én prosent afrikansk!!!!»

At sangeren skrev at hun også var én prosent afrikansk, har ikke blitt vel mottatt.

Det siste innlegget har blitt twittret videre 12.000 ganger i skrivende stund. Flere latterliggjør Lovato.

Lovato er tydelig skuffet over latterliggjøringen og delte et bilde av selve DNA-profilen og et innlegg hvor hun skriver at Twitter suger. Hun postet også et innlegg hvor hun beklager hvis hun fornærmet noen.

24-åringen har selv har vært aktiv mot mobbing og uthenging. I fjor ble hun ambassadør for en kampanje mot mobbing.

Tidligere denne uken ble hun annonsert som ny talsperson for Be Vocal, et initiativ som skal oppmuntre amerikanere til å bruke stemmen sin og snakke ut om mental helse.

Hun har tidligere fortalt om en vanskelig tid da hun vokste opp.

– Jeg selvmedisinerte meg selv. Jeg drakk og brukte dop, slik mange tenåringer gjør for å døyve smerten, sa sangeren.

Som 18-åring måtte Lovato til behandling for «følelsesmessige og fysiske problemer» etter år med spiseforstyrrelser og mobbing. Hun fikk senere erklært bipolar lidelse og innrømmet at hun hadde problemer alkohol og dop.