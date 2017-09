Sophie Elises anmeldelse av «Mannegruppa Ottar» henlagt

Bloggeren leverte anmeldelse til politiet etter å ha blitt truet av medlemmer fra «Mannegruppa Ottar».

Det var i oktober i fjor at den profilerte bloggeren leverte anmeldelse på Grønland politistasjon etter at hun hadde blitt truet av medlemmer fra Facebook-gruppen. Det skjedde etter bråk rundt en innsamlingsaksjon «Mannegruppa Ottar» hadde til inntekt for Barnekreftforeningen.

Nå er anmeldelsen henlagt får VG opplyst fra Isachsens advokat Per Andreas Bjørgan i advokatfirmaet Lund og co. DA.

– Jeg kan bekrefte at saken er henlagt etter vår anmeldelse ble levert inn. Henleggelsen er påklaget, og men vi har ikke fått svar på klagen. Den ble levert inn før sommerferien, så vi forventer svar snart.

– Hva synes du om at saken er henlagt?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere saken ytterligere siden den er påklaget. Vi er altså uenige i henleggelsen.

Saken er videresendt et annet politidistrikt enn Oslo, får VG opplyst. Juristen som jobber med saken har ferie og var ikke tilgjengelig for kommentar.