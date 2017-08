Sophie Elises musikkvideo får rasistiske hatkommentarer: – Det er helt sykt

Det hagler inn med hatkommentarer på YouTube etter at Sophie Elise Isachsen spilte inn musikkvideo med en mørkhudet mann.

Da artisten, bloggeren, DJ-en og forfatteren la ut musikkvideoen til sin nyeste singel «All Your Friends», hadde hun ikke forventet at kommentarfeltet skulle bli pepret med rasistiske og nazistiske holdninger og kommentarer.

En rekke personer med anonyme kontoer går svært langt i hetsen av både Sophie Elise og den mannlige modellen som figurerer i videoen. I sterke ordelag langer de ut mot at Isachsen, som hvit jente, spiller ut en kjærlighetshistorie med en mørkhudet mann.

– Jeg synes det er helt sykt. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er sjokkert. Det sier dessverre mye om den mørke delen av samfunnet, forteller Sophie Elise Isachsen til VG.

Sophie Elise: Gir ut singel

– Helt ubegripelig

Nesten 600 kommentarer har kommet inn i løpet av natten, og mandag formiddag. En overvekt av de er hatske kommentarer fra både norske og utenlandske kontoer.

– Folk har tydeligvis et problem med at jeg er hvit og han er mørk, og det er for meg helt ubegripelig, sier Isachsen.

Plateselskapet ser svært alvorlig på hetsen, og vurderer om de skal foreta seg noe

– Vi hadde ikke trodd at en vakker video om kjærlighet mellom to mennesker skulle lokke jordens avskum opp fra avgrunnen. Vi er dypt rystet og sjokkerte. Dette er en vanskelig og ett hundre prosent deprimerende situasjon. Skal vi stenge gørra ned og ikke gi de tyve idiotene mer oppmerksomhet enn de allerede har fått eller skal vi la dem steke i solen? Vi vurderer alle muligheter – også anmeldelse. Vi er i dialog med de rette instanser rundt dette, skriver Bjørn Rogstad, ansvarlig for norsk musikk i Universal Music i en epost til VG.

Isachsen har også lagt ut et lengre Instagram-innlegg hvor hun skriver om kommentarene.

– Jeg har blitt veldig lei meg

Isachsen forteller at hun er veldig glad for at plateselskapet ser så alvorlig på saken. Hun forteller at hun har fått mange meldinger fra venner og andre som sier at kommentarene har vært opprørende.

– Akkurat nå prøver jeg å samle meg litt. Jeg har venner som har blitt veldig lei seg, og jeg har blitt veldig lei meg, sier hun.

Isachsen mener at kommentarene ikke bare handler om henne, men har fått en mye større betydning.

– Jeg har vært stolt av videoen hele tiden. Nå ble den plutselig mye viktigere enn jeg trodde. Det videoen skulle vise vår kjærlighet, men nå har den blitt et symbol på noe som er feil i vårt samfunn, sier hun og sikter til rasismen.