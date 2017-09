Sophie Elise viser frem kjæresten Kasper Kristoffersen

Toppblogger Sophie Elise Isachsen (22) røper nå hvem som er hennes nye flamme.

«Thank you for being you», skriver Sophie Elise under et bilde av seg og Kasper Kristoffersen på Instagram, der hun har nærmere 360.000 følgere.

Bildet, som er tatt i Spania i forrige uke, har fått mange tusen likerklikk, og gratulasjonene strømmer på under.

Fått med deg? Sophie Elise-singel stuper på hitlistene

På bloggen takker Sophie Elise for fine tilbakemeldinger etter at hun postet kjærestebildet:

«Det var skummelt å gjøre, men føles bra nå. Takk takk takk takk. Det er ikke noe jeg ser på som en selvfølge, og jeg blir veldig glad», skriver 22-åringen.

Hun vil ikke kommentere saken ytterligere overfor VG.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Avstandsforhold

Sophie Elise opplyser på bloggen at hun har hatt noen veldig fine dager i det siste:

«Magiske og nesten uekte dager, kanskje mest fordi Kasper har vært her og det blir en liten «flukt» fra virkeligheten», skriver hun.

Låt-anmeldelsen: Sophies livløse verden

Samtidig legger hun ikke skjul på at avstandsforhold kan ha sine ufordringer:

«Nå har han dratt, igjen. Akkurat den delen går fint, fordi jeg er klar over at den kommer hver gang, men det er så klart merkelig å gå fra å være rundt noen 24/7, til å være alene».

Savnet kjæresten: Drakk hver dag og vurderte rehab

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Oppdatert? Sophie Elise skriver bok om å være håpløst forelsket

Det er en uke siden Sophie Elises blogglesere fikk bekreftelsen – etter en rekke hint – på at Harstad-kvinnen har forelsket seg og er i et nytt forhold. Da røpet hun på bloggen at den utkårede heter Kasper, og at hun skulle på svipptur til Spania for å møte ham og foreldrene hans. Etternavnet hans holdt hun for seg selv.

Nå er kjæresten tagget i det nye Instagram-bildet, men selv har Kasper Kristoffersen lukket Instagram-profil.