Sophie Elise om ny kjæreste: – Han heter Kasper

I et nytt blogginnlegg skriver Sophie Elise om at hun gleder seg til å møte kjæresten, og at han heter Kasper.

Det var Dagbladet som først omtalte innlegget der bloggeren røper litt mer om kjærlighetslivet.

I et innlegg der hun skriver om en svipptur til Spania, kommer Sophie Elise Isachsen (22) inn på at hun har kjæreste.

«Nå gleder jeg meg bare masse til å komme frem og møte Kasper på flyplassen. Ja, det er det kjæresten min heter forresten, jeg tror ikke jeg har nevnt det her før.» røper bloggeren og forteller at hun ikke hadde sett for seg at det skulle skje:

«Det er forresten ennå veldig rart å skrive kjæreste. Mest fordi det ikke var planlagt i det hele tatt, om jeg hadde sett livet mitt nå for ett år siden hadde jeg fått totalt sjokk, haha. Men jeg er så glad alt har blitt som det har blitt på den fronten, der kunne jeg ikke hatt det bedre. :-) »

Foruten bloggteksten, har Sophie Elise publisert to bilder der man bare ser armene på det som antakelig er kjæresten Kasper.

«Dette bildet i bilen forstår jeg ingenting av. Hvem kjører jeg med? Haha.» Skriver hun ertende under det ene.