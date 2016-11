Sophie Elise i het omgang med Fanny (21) i musikkvideo

Gjennom het omgang i sengen ønsker Fanny Andersen (21) og Sophie Elise Isachsen (21) å sette fokus på kjærlighet mellom likekjønnede.

På Instagram-profilen til Fanny Andersen har man de siste dagene kunnet følge nedtellingen til artistens nye singel «Kids». I den siste teaser-videoen får hun selskap av kjendisblogger Sophie Elise Isachsen – i senga.

– Tematikken i snuttene er de tingene man møter på når man blir eldre. Å like begge kjønn var en av de tingene jeg virkelig måtte forholde meg til da jeg ble eldre, og å være helt ærlig om hvem jeg var. Men egentlig er det jo ikke en «big deal», forklarer Andersen til VG.

Isachsen har tidligere tatt et knusende oppgjør med homofobi på bloggen sin. Innlegget kom den gangen som en respons på den groteske massakren på en nattklubb for homofile i Orlando, Florida.

I innlegget beskriver hun også sin egne erfaringer med forelskelser i både gutter og jenter:

– Man blir forelsket i den man blir forelsket i, og jeg har vært forelsket i to jenter. Hadde det funket og jeg ble kjærester med en jente så hadde jeg ikke tenkt noe mer over det enn om jeg er kjæreste med en gutt. Jeg flørter med jenter, har dratt hjem med jenter fra byen, jeg har vært forelsket i jenter, jeg har gjort samme med gutter og det er helt OK, skrev hun den gangen.

Innlegget ble helt avgjørende for at Andersen selv valgte å stå frem med sin legning. De to har nemlig vært gode venner siden 2012, forteller Andersen.

– Sophies innlegg om det å like begge kjønn, fikk meg til ikke å være redd for å si at det var det jeg gjorde. Hun var også en av de første jeg fortalte at jeg var bifil, så da jeg fikk denne idéen, var det viktig for meg å få henne med på det, sier hun.

Videoen er tekstet med det Andersen forklarer som tanker hun har gjort seg i oppveksten:

«Så du liker både gutter og jenter?»

«Har du ikke bestemt deg for legning enda?»

«Det er sikkert bare en fase.»

I videoen ligger venninnene i senga og kliner mens klærne kastes.

– Hun er den eneste venninnen jeg har som kunne vært med på noe sånt, sier Andersen.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Isachsen torsdag kveld, men hennes manager Marte Schei henviser til et innlegg om videoen på bloggen hennes.

«Når Fanny kom til meg og snakket om at hun har det på samme måte, og at hun pga meg hadde klart å innrømme det ovenfor seg selv - så ble jeg skikkelig glad. Å få være med på dette sammen med henne for å sette lys på noe så vakkert som kjærlighet gjør meg stolt og ydmyk», skriver «årets blogger».