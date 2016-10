Sophie Elise har anmeldt medlemmer av «Mannegruppa Ottar»

Blogger Sophie Elise Isachsen har blitt truet av medlemmer fra «Mannegruppa Ottar». Nå har hun anmeldt dem.

– Vi kan bekrefte at det er levert en anmeldelse. Ut ifra det kan jeg ikke si noe mer, sier bloggerens manager Marthe Schei til VG.

Hun sitter i en taxi fra Grønland politistasjon sammen med Sophie Elise når VG snakker med henne. Schei vil ikke si hvem eller hva anmeldelsen gjelder.

– Vi kan bekrefte at det har blitt levert inn en anmeldelse, sier vaktleder ved krimvakten på Grønland politistasjon Arne Kaspersen til VG.

Ble truet



Tidligere denne uken skrev VG at blogger Sophie Elise hadde mottatt konkrete trusler fra medlemmer av «Mannegruppa Ottar», etter at det oppsto bråk rundt en innsamlingsaksjon som gruppen hadde til inntekt for Barnekreftforeningen.

Tirsdag kveld fjernet Sophie Elise Isachsen (21) et blogginnlegg om Mannegruppa Ottar, etter råd fra politiet.

Onsdag kveld publiserte VG hele innlegget.

Schei fortalte tidligere i uken at managementet hadde samlet inn materiale og informasjon til anmeldelse etter at flere medlemmer av «Mannegruppa Ottar» har kommet med trusler om vold og voldsutøvelse.

– Oppfordringer til fysisk handling

– Vi har løpende gjennomgang om det som skrives om Sophie Elise. Dessverre er det en del av hverdagen. Men her har ytringer blitt til oppfordringer til fysisk handling og det ser vi på som særdeles alvorlig, sa Schei.

Grunnen til at forholdene ble anmeldt først noen dager etter at meldingene begynte å tikke inn, er at Sophie Elise har vært i utlandet. Siden hun er den krenkede part må hun anmelde personlig.

Mandag sto Ingrid Jackson (20) fram og fortalte om den grove og personlige hetsen hun var blitt utsatt for i Mannegruppa. Hun sitter på et stort antall skjermdumper fra den lukkede Facebook-gruppen der norske menn under fullt hetser og truer unge norske jenter – inkludert Jackson selv og en 13 år gammel jente.

