Sophie Elise gråt da hun fikk sin tredje «årets blogger»-pris på ett år

CHAT NOIR (VG) Sophie Elise Isachsen (21) tok til tårene etter å ha blitt stemt frem til «årets blogger».

I kveld vant hun bloggprisen på Se og Hørs kjendisgalla, slik hun også gjorde i fjor.

– Jeg hadde egentlig planlagt en tale, som var overfladisk og teit, fordi jeg er overfladisk og teit, sa hun til salen.

– Men så så jeg at Thea Steen fikk årets forbilde-pris. Nå har jeg sittet og grått. Jeg tenkte at det er så mye som er mye viktigere, så fuck den talen jeg hadde tenkt å holde.

Carina Olset, fjorårsvinner, delte ut prisen til «årets forbilde». Salen reiste seg i trampeklapp.

Thea Steens mor og søster var begge synlig rørt og på gråten.

– Dette har jeg både gledet og gruet meg til. Aller helst ville vi at at Thea skulle vært her. Vi er så stolte, sa lillesøster Tonje.

– Thea ville sagt tusen takk og delt prisen med alle tusen som hun ble glad i. Thea ville likt at det skulle vært et musikalsk innslag med Bettan. Og jeg vet at Thea ville sagt: «Ha en kjekk kveld, for vi lever mens vi lever.» Og det skal vi gjøre, sa mamma Tove.

Elisbaeth Andreassen sang dermed «Gabriellas sång» til ære for årets forbilde.

Thea Steen jobbet for å rette oppmerksomheten mot «Sjekk deg»-kampanjen. mens hun selv var kreftsyk.

Kort tid før hun døde, besøkte Thea Steen VGTV-studio:

På rød løper sørget Sophie Elise Isachsen for en godt synlig entré, i kveldens dristigste buksedrakt.

Og der Caroline Berg Eriksen valgte å stille med en god, gammeldags kløft satset Isachsen på den mer moderne «underpupp»-varianten.

– Jeg kommer ikke til å flashe puppen i dag, men da får jeg i hvert fall vist litt, sa en smilende Sophie Elise, som slet med knappene bak på buksen, som hele tiden truet med å sprette opp.

LITT PUPP: Sophie Elise Isachsen serverte «underboob». Foto: TROND SOLBERG

– Det var denne kjolen jeg hadde lyst til å gå i, og jeg synes man skal få gå i det man vil. Nå får jeg vist tatoveringen også.

Bloggeren fra Harstad har det siste halve året fått spesielt mye oppmerksomhet etter at hun sto frem i VG og ga hevnpornooffer en stemme.

I ettertid har hun fått føle hvordan det er å stå i stormen.

Ikke minst har hun hisset på seg medlemmer i den omstridte Mannegruppa Ottar, som skal ha vært med på å spre et intimt bilde av henne.

Ba om stemmer



Mandag gikk Sophie Elise ut på sin egen blogg og ba fansen om å stemme på henne i «Årets blogger»-kåringen.

Hun forklarte at hun har vært litt demotivert fordi enkelte medlemmer av mannegruppa hadde satt i gang en kampanje, hvor det ble oppfordret til å stemme på alle andre enn henne:

«Dessverre ble dette møtt av stor applaus fra flere hundre medlemmer som satte i gang for at jeg ikke skal vinne prisen. Det er skikkelig trist, og jeg har jobbet så hardt med alt jeg gjør og hadde blitt så glad for å vinne. Derfor trenger jeg deres stemme mer enn noen sinne!», tryglet hun.

De andre nominerte i kategorien «Årets blogger» var Mia Gundersen (55), Hans-Erik Dyvik Husby (44), Kristin Gjelsvik (29), Espen Hilton (34), Trine Sandberg (51), Caroline Berg Eriksen (29). Peter Kihlman (35), Janka Polliani (37) og Erica Mohn Kvam.

Kveldens triumf betyr at Sophie Elise har sikret seg tittelen «Årets blogger» tre ganger på ett år. I januar vant hun nemlig samme heder under Vixen Blog Awards. Den gangen feiret 21-åringen med å blotte brystet foran hele forsamlingen.

Lengter nordover



Medvinden til tross, Sophie Elise skrev på bloggen sin lørdag at hun er «litt tom for ord og inspirasjon», fordi en i familien hennes er på sykehus.

«Det gjør meg veldig trist, og jeg blir litt distansert for alt og skulle ønske jeg var i Nord-Norge», skriver bloggeren, som har bodd i Oslo de siste to årene.

– Morfar er på sykehus, men jeg tror det skal gå bra, fortalte hun på den røde løperen.

Nylig lanserte Sophie Elise sin egen selvbiografi – «Forbilde» – hvor skriver hun åpent om alt fra mobbing og selvskading til plastiske operasjoner og bloggsuksess,

Blant de øvrige vinnerne på Se og Hørs kjendisgalla var Thomas Felberg (44) som «Årets TV-kjendis». Han var selv prisutdeler i kategorien, så overraskelsen var stor da han åpnet konvolutten og fant sitt eget navn.

Anne Lindmo (46) ble kåret til «Årets TV-navn».