Sophie Elise doblet inntekten i 2015

Den profilerte bloggeren Sophie Elise Isachsen (21) tjener mer i takt med økt medieinteresse rundt henne: I fjor doblet hun inntekte fra året i forveien.

Ifølge skattelistene for 2015 tjente Sophie Elise drøyt 2,5 millioner kroner i fjor. Hun står oppført med knappe 70.000 i formue - litt ned fra året før - og nesten 1,2 millioner i skatt.

Året før – i 2014 – var inntekten såvidt over én million kroner. Og mer skal det bli; DN skriver at Sophie Elise i et intervju med avisens magasin, D2, tidligere i år uttalte at hun regnet med å doble fjorårets inntekter også i år.

Det vil si at bloggeren har et mål om å tjene fem millioner kroner i 2016.

Noe av denne økte inntekten kan forventes å komme dersom hennes mange følgere på bloggen kjøper boka hennes, «Forbilde», som kommer neste uke. Den gir et selvbiografisk innblikk i hennes så langt 21 år gamle liv.

Sophie Elise Isachsen har vært sterkt til stede i mediebildet i år, senest gjennom Facebook-feiden med Mannegruppa Ottar, etter at det dukket opp svært intime og private bilder av henne i denne Facebook-gruppen.